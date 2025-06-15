Світ має перестати вестися на російські маніпуляції – Зеленський 

Зеленський: Кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди

Зеленський підкреслив, що удар Росії по енергетичних об'єктах України відбувся після розмови Путіна з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні згадав про розмову президента США Дональда Трампа з диктатором Путіним та зауважив, що прагнення Путіна виступити посередником у конфлікті на Близькому Сході, виглядає цинічно, інформує «Главком».

Зеленський зазначв, що росіяни вдарили цієї ночі по Полтавщині. Під ударом опинилась енергетична інфраструктура.

«Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури – енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні. Також були і дрони – іранські «шахеди», щоб ускладнити захист для нашої ППО.

Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури. І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом», – каже президент.

Зеленський зауважив, що американська сторона виступала за припинення ударів по енергетичних об'єктах країни:

«І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані. Це все настільки цинічно… Щоночі – російські удари.

Кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди – на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині через російські обстріли, через цю війну, яка давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню».

Раніше Зеленський наголосив, що Росія планує атаки проти української енергетики, «які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході»