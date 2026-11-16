У Данії злочинці викрали картки Pokémon на €130 тис.

Наразі поліція шукає пʼятьох чоловіків

Поліція Данії розпочала розслідування після масштабного пограбування магазину, звідки невідомі викрали картки Pokémon на понад €130 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Наразі поліція шукає пʼятьох чоловіків, які погрожували працівнику торговельного центру Lyngby «предметом, схожим на пістолет», а потім розбили скляну вітрину кувалдою й викрали картки.

Як повідомляється, злодії втекли з місця події на автомобілі.

Раніше найбільша сімейна виноробня Італії Marchesi Antinori повідомила, що професійні злодії викрали 30 тис. пляшок вина на суму близько €5 млн зі складу в Тоскані.

До слова, у Європі невідомі викрали вантажівку з приблизно 12 тоннами шоколадних батончиків KitKat, що належить компанії Nestlé. Інцидент стався під час транспортування продукції з Італії до Польщі.