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Данія виділила Україні 645 млн євро на дрони та озброєння – Зеленський

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Данія виділила Україні 645 млн євро на дрони та озброєння – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі
фото: скриншот із відео президента

Новий оборонний пакет передбачає закупівлю ударних дронів, перехоплювачів і боєприпасів для F-16

Данія підготувала новий пакет оборонної допомоги Україні на 645 млн євро. Кошти передбачені насамперед для закупівлі ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів, боєприпасів для винищувачів F-16 та підтримки ініціативи PURL. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

За словами Зеленського, нова допомога особливо важлива на тлі посилення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Президент наголосив, що російські війська атакують об'єкти, від яких залежить електро-, тепло- та водопостачання населення.

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«Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя», – зазначив глава держави.

Окремою темою переговорів стала гуманітарна підтримка українських регіонів. Зокрема, Данія ухвалила рішення виділити 20 млн євро на енергетичні потреби Херсонської області.

Про новий пакет допомоги оголосили напередодні четвертої річниці звільнення Херсона від російських окупантів. Зеленський підкреслив, що данський уряд приділяє особливу увагу безпосередній підтримці українських громад.

Президент також відзначив результати співпраці Данії з Миколаївською областю. За його словами, завдяки підтримці Копенгагена в регіоні вже вдалося реалізувати низку важливих проєктів.

Під час зустрічі Зеленський і Фредеріксен обговорили подальший розвиток спільного оборонного виробництва. Зокрема, йшлося про результати роботи у форматі Drone Deal, який передбачає співпрацю у сфері безпілотних технологій.

Ще одним напрямом переговорів стала антибалістична програма FREYJA. Українська та данська сторони обговорили подальшу роботу над ініціативою, спрямованою на посилення захисту від балістичних загроз.

Зеленський подякував прем'єр-міністерці Данії, уряду, парламенту та громадянам країни за послідовну підтримку України й рішення, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про прибуття Володимира Зеленського до Данії. Президент анонсував переговори з керівництвом країни, представниками оборонної промисловості та прем'єр-міністрами п'яти північноєвропейських держав. Головною темою візиту стало посилення оборонних можливостей України.

Також «Главком» писав про плани відкриття офісів антибалістичної програми Freyja в Данії та Норвегії. За словами Зеленського, представництва спільного українсько-європейського проєкту можуть запрацювати в Копенгагені та Осло протягом місяця.

Крім того, «Главком» повідомляв про підписання Україною та Данією угоди у форматі Drone Deal. Відповідну домовленість Зеленський і Фредеріксен уклали в липні 2026 року. Данія стала дев'ятою країною, яка долучилася до української ініціативи співпраці у сфері безпілотників.

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Теги: Володимир Зеленський Данія переговори військова допомога гуманітарна допомога

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