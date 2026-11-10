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Зеленський прибув до Данії: анонсовано зустріч з лідерами п'яти країн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський прибув до Данії: анонсовано зустріч з лідерами п'яти країн
За словами Зеленського, окрему увагу під час візиту приділять співпраці з данськими оборонними компаніями
фото: кадр з відео

Президент України планує переговори з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, главами урядів Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії, а також аудієнцію у короля Фредеріка Х

Президент України Володимир Зеленський прибув із командою до Данії. У межах візиту він проведе зустрічі з керівництвом країни, данськими парламентарями та представниками оборонної промисловості. Також заплановані переговори з прем'єр-міністрами п'яти північноєвропейських держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський зазначив, що має зустрітися з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, а також главами урядів Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Крім того, у програмі візиту – аудієнція у короля Данії Фредеріка Х.

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«Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!» – написав президент.

За словами Зеленського, окрему увагу під час візиту приділять співпраці з данськими оборонними компаніями. Він також подякував Данії за підтримку України від перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Варто нагадати, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати та європейські партнери погодили спільну позицію щодо принципів майбутніх домовленостей про завершення війни в Україні.

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Теги: Володимир Зеленський переговори війна Данія

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