Зеленський прибув до Данії: анонсовано зустріч з лідерами п'яти країн

За словами Зеленського, окрему увагу під час візиту приділять співпраці з данськими оборонними компаніями

Президент України планує переговори з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, главами урядів Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії, а також аудієнцію у короля Фредеріка Х

Президент України Володимир Зеленський прибув із командою до Данії. У межах візиту він проведе зустрічі з керівництвом країни, данськими парламентарями та представниками оборонної промисловості. Також заплановані переговори з прем'єр-міністрами п'яти північноєвропейських держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський зазначив, що має зустрітися з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, а також главами урядів Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Крім того, у програмі візиту – аудієнція у короля Данії Фредеріка Х.

🇺🇦 🇩🇰 Зеленський прибув до Данії на зустріч з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. Також запланована аудієнція у Короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 10, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

«Головне – це наша безпека та зміцнення захисту. Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!» – написав президент.

За словами Зеленського, окрему увагу під час візиту приділять співпраці з данськими оборонними компаніями. Він також подякував Данії за підтримку України від перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Варто нагадати, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати та європейські партнери погодили спільну позицію щодо принципів майбутніх домовленостей про завершення війни в Україні.