У Києві мати заявила, що чоловік викрав п'ятимісячну дитину: деталі конфлікту

Оксана Хомей опублікувала публічний допис-прохання про допомогу, у якому виклала детальну хронологію подій та повідомила про звернення до правоохоронних органів

У столиці розгорівся резонансний сімейний конфлікт за участю громадської активістки, магістра світової політики Оксани Хомей та співробітника IT-компанії EPAM Ukraine Аркадія Сусла. Жінка звинувачує колишнього партнера у примусовому вилученні та викраденні їхньої п'ятимісячної доньки Анни (народилася 11 травня 2026 року). Про це Оксана Хомей повідомила у соцмережах та у коментарі «Главкому». «Главком» також звернувся за коментарем до батька дитини.

Подробиці інциденту

За словами матері, подія сталася вдень 8 листопада. Почалося все з мирної прогулянки у парку, де жінка перебувала з дитиною, матір'ю, чоловіком та його сестрою. Проте перед поверненням додому ситуація загострилася.

Як розповіла Оксана Хомей, батько дитини почав свідомо провокувати її на скандал. Коли вони підійшли до будинку, чоловік несподівано з застосуванням сили схопив немовля і сів у автомобіль, що чекав неподалік. За кермом машини перебував інший чоловік – за попередніми даними, дідусь дитини.

Намагаючись зупинити авто та повернути доньку, мати намагалася перешкодити руху й лягала просто на капот. Проте водій об'їхав її, після чого автомобіль зник у невідомому напрямку. Жінка наголошує, що немовля від моменту народження жодної ночі не залишалося без неї, тому раптове вилучення є величезним стресом для здоров'я дитини.

Публічна заява матері

Оксана Хомей опублікувала публічний допис-прохання про допомогу, у якому виклала детальну хронологію подій та повідомила про звернення до правоохоронних органів.

«Сьогодні, 8 листопада, батько Сусло Аркадій Васильович, співробітник EPAM Ukraine, забрав мою 5-місячну дитину, Сусло Анну, 11.05.2026 року народження, та повіз у невідомому напрямку разом з двома співучасниками злочину. Ми живемо окремо з 6 вересня 2026 року у звʼязку з постійним психологічним домашнім насильством з його сторони. Після того, як він запихнув дитину, відштовхнувши мене та обізвавши, він перестав відповідати на телефонні дзвінки. Я не знаю, де зараз моя дитина і чи все з нею гаразд», – заявила мати.

Жінка зазначила, що її офіційне звернення до поліції зареєстроване за номером ЄО № 97149 від 08.11.2026.

За її словами, правоохоронці вже зафіксували обставини систематичного психологічного, економічного та фізичного насильства. Крім того, є свідок – сусід, який підтвердив поліції факт примусового відібрання немовляти, фізичний тиск та наявність співучасників.

Мати наголошує, що її право на проживання з дитиною підтверджене офіційними документами:

висновком органу опіки та піклування Шевченківського району міста Києва та актом обстеження умов проживання;

довідкою ОСББ, яка фіксує постійне місцеперебування дитини за адресою матері.

Також Оксана Хомей стверджує, що ніколи не забороняла батькові дитини бачитися з нею. На доказ своїх слів вона надала переписку з батьком дитини.

Оксана Хомей домовилася з батьком дитини разом погуляти у парку у неділю, 8 жовтня скриншот переписки, наданий «Главкому» Оксаною Хомей

Оксана Хомей публічно звернулася до Національної поліції, Ювенальної поліції України, Міністерства внутрішніх справ та очільника поліції Києва Дмитра Шумейка з проханням негайно встановити місцеперебування немовляти та повернути дівчинку додому.

Допис Оксани Хомей скриншот допису

Позиція батька дитини

Журналісти «Главкома» зателефонували батькові дитини Аркадію Суслу, аби отримати його позицію щодо звинувачень у викраденні та застосуванні сили.

Батько дитини Аркадій Сусло фото з Facebook-сторінки Оксани Хомей

Чоловік заперечив факт викрадення та заявив, що донька перебуває разом із ним. «Ніякого викрадення дитини немає, дитина перебуває у мене. Моя дружина, мабуть, чимось хвора, вона постійно все перекручує і маніпулює. Зверніться до поліції, вона надасть вам офіційну позицію щодо цієї події», – стверджує Аркадій Сусл.

На запитання журналіста «Главкома», чому п'ятимісячну дитину, яка ніколи не розлучалася з матір'ю, раптово забрали в такий спосіб, батько відмовився відповідати та поклав слухавку.

Наразі триває процес реєстрації матеріалів та слідчі дії. «Главком» продовжує стежити за перебігом розслідування.

Нагадаємо, Лугинський районний суд Житомирської області не задовольнив позов батька, який проходить військову службу та просив юридично підтвердити, що самостійно виховує й утримує неповнолітнього сина. Суд визнав, що проживання дитини з батьком і обмежена участь матері у її житті самі по собі не доводять факту самостійного виховання.