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Північна Корея заперечила причетність до злому Binance на $6 млрд

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Північна Корея заперечила причетність до злому Binance на $6 млрд
Доходи від таких операцій можуть забезпечувати майже половину фінансування військових програм КНДР
фото ілюстративне

Поки Пхеньян відкидає звинувачення США, північнокорейські хакери використовують штучний інтелект для масштабніших криптовалютних атак і поповнення військової скарбниці режиму Кім Чен Ина

Пхеньян назвав звинувачення Вашингтона абсурдними та заявив про спробу дискредитувати країну на міжнародній арені. Тим часом американські правоохоронці пов'язують викрадення криптовалюти з угрупованням TraderTraitor, а дослідники кіберзагроз попереджають про нові можливості хакерів завдяки ШІ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, ФБР та Bloomberg.

КНДР назвала звинувачення США політичною провокацією

2 листопада державне інформаційне агентство Північної Кореї ЦТАК оприлюднило заяву Кім Йо Чжон – сестри лідера країни Кім Чен Ина та впливової представниці правлячої Трудової партії Кореї.

Посадовиця відкинула звинувачення Вашингтона у причетності Пхеньяна до масштабного викрадення криптовалюти. Вона назвала твердження американської сторони абсурдними та заявила, що США намагаються представити Північну Корею як державу, яка займається кіберзлочинністю.

За словами Кім Йо Чжон, Вашингтон вводить міжнародну громадськість в оману, приписуючи Пхеньяну кіберзлочини в різних країнах світу. Представниця керівництва КНДР також назвала звинувачення політичною провокацією.

Заява пролунала через два дні після того, як Федеральне бюро розслідувань США офіційно поклало відповідальність за злам Binance на Північну Корею.

Як північнокорейські хакери викрали понад $6 млрд

31 жовтня ФБР оприлюднило повідомлення, у якому назвало Північну Корею відповідальною за викрадення цифрових активів із Binance. Американські правоохоронці ідентифікували цю діяльність як операцію угруповання TraderTraitor.

За даними аналітичної компанії TRM Labs, зловмисники вивели з гаманців біржі приблизно $6,36 млрд у десяти блокчейн-мережах. Основну частину коштів переказали приблизно за 20 хвилин. Атака стала однією з найбільших, а за окремими оцінками – найбільшим викраденням криптовалюти в історії.

Йшлося про гарячий гаманець – сховище цифрових активів, підключене до інтернету для проведення операцій. Попереднє розслідування Binance вказувало на можливу компрометацію ноутбука інженера DevOps, через який зловмисники могли отримати доступ до внутрішньої інфраструктури біржі.

Після атаки Binance тимчасово призупинила виведення коштів на частині мереж. Компанія заявила, що покриє фінансові втрати власними ресурсами, а не перекладатиме їх на клієнтів.

ФБР зафіксувало, що хакери конвертують викрадені активи переважно в Ethereum. Надалі вони можуть використовувати децентралізовані фінансові платформи та сервіси миттєвого обміну, щоб приховати походження грошей. Правоохоронці оприлюднили адреси криптовалютних гаманців, пов'язаних із TraderTraitor, і закликали біржі та інші компанії блокувати підозрілі транзакції.

Північна Корея заперечила причетність до злому Binance на $6 млрд фото 1
скрин: fbi.gov

ШІ допомагає хакерам знаходити великі криптовалютні цілі

Окрему увагу до північнокорейських кіберзлочинців привернув матеріал Bloomberg від 2 листопада. Видання розповіло, як державна хакерська мережа КНДР використовує штучний інтелект для вдосконалення операцій і пошуку нових можливостей викрадення цифрових активів.

За оцінками фахівців із кібербезпеки, Північна Корея має цілу армію хакерів, чисельність якої обчислюється тисячами. Водночас елітний підрозділ TraderTraitor, який ФБР пов'язує зі зламом Binance, може налічувати лише близько десятка учасників.

На відміну від звичайних кіберзлочинців, які полюють на окремих користувачів, північнокорейські хакери застосовують стратегію Big Game Hunting – «полювання на велику здобич». Вони обирають великі криптовалютні компанії, вивчають їхню внутрішню інфраструктуру та шукають способи втручання в системи переказу коштів.

Дослідник загроз компанії Zscaler Пак Сон Су пояснив Bloomberg, що штучний інтелект суттєво спростив отримання технічних навичок, необхідних для таких операцій. Водночас нові інструменти дозволяють швидше готувати та проводити кібератаки.

«З появою нових інструментів ШІ бар'єр для здобуття необхідних навичок суттєво знизився, тоді як швидкість проведення таких операцій колосально зросла», – зазначив фахівець.

Ще один напрям діяльності хакерів – соціальна інженерія. Зловмисники намагаються встановити контакт із працівниками криптовалютних компаній, які мають доступ до важливих корпоративних систем. Зокрема, вони можуть використовувати фальшиві пропозиції працевлаштування, щоб переконати фахівців взаємодіяти зі шкідливим програмним забезпеченням або надати доступ до внутрішньої інфраструктури.

За оцінкою дослідників, доходи від таких операцій можуть забезпечувати майже половину фінансування заборонених військових програм Північної Кореї. Bloomberg також наводить дані аналітиків Chainalysis, згідно з якими на північнокорейські угруповання припадає 89% зафіксованих втрат від криптовалютних зламів у 2026 році.

Водночас важливо розрізняти використання ШІ під час підготовки атак та відмивання викрадених грошей. Аналітична компанія Elliptic, яка відстежувала переміщення активів після злому Binance, не виявила доказів того, що саме штучний інтелект керував відмиванням коштів. Дослідники описали ці операції як автоматизовані сценарії, які виконувалися під контролем людей.

Binance вже поповнила 95% викрадених активів

Після масштабного інциденту криптовалютна біржа почала відновлювати резерви за рахунок власних коштів, резервного фонду захисту користувачів SAFU та страхового фонду ф'ючерсного напряму.

У повідомленні від 1 листопада Binance заявила, що вже поповнила приблизно 95% активів, яких бракувало після атаки. Попередній показник становив 90%. Решта 5% – менш ліквідні токени, придбання яких потребує більше часу.

Важливо, що поповнення резервів не означає повернення викраденої криптовалюти від хакерів. Біржа самостійно придбала відповідні активи, щоб відновити забезпечення коштів клієнтів.

Також 1 листопада компанія почала поетапно відновлювати виведення криптовалюти. Спочатку доступ відкрили для низки популярних активів, зокрема Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana та XRP. Інші мережі й токени мають повертати до роботи після завершення перевірок безпеки.

У Binance запевнили, що повністю покриють фінансові наслідки атаки та не перекладатимуть збитки на користувачів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Главком» писав, що за викраденням $6,3 млрд із Binance може стояти один із головних союзників Кремля – Північна Корея. Аналітики TRM Labs пов'язали атаку з угрупованням TraderTraitor. Раніше, у лютому 2025 року, з біржі Bybit викрали майже $1,5 млрд. Тоді ФБР також пов'язало напад із північнокорейськими хакерами.

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Теги: біржа напад викрадення фінансування Північна Корея розслідування блокчейн штучний інтелект

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