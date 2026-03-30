Невідомі викрали 12 тонн шоколаду KitKat: дотепна реакція виробника

У Європі невідомі викрали вантажівку з приблизно 12 тоннами шоколадних батончиків KitKat, що належить компанії Nestlé. Інцидент стався під час транспортування продукції з Італії до Польщі. Про це пише DW, передає «Главком».

За даними компанії, у вантажівці перевозили понад 400 тис. батончиків нової лінійки KitKat. Автомобіль зник дорогою минулого тижня, і його місцезнаходження разом із вантажем досі невідоме.

У Nestlé з гумором відреагували на інцидент, обігравши відомий рекламний слоган бренду: «Ми завжди закликали людей зробити перерву і з’їсти KitKat, але, схоже, цього разу хтось сприйняв це надто буквально».

Попри іронію, у компанії визнають, що крадіжка може вплинути на постачання. Через зникнення великої партії кількість батончиків на полицях супермаркетів у деяких країнах Європи може тимчасово зменшитися.

«Хоча ми цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом, що крадіжка вантажів є неприпустимою для підприємств будь-якого розміру», – заявили у компанії.

Водночас виробник вже готується до можливого нелегального продажу викраденої продукції. У Nestlé зазначають, що зможуть відстежити батончики завдяки унікальним кодам на упаковці, якщо вони з’являться на ринку.

Наразі триває розслідування, а доля зниклого шоколаду залишається невідомою.

