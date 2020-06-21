У ДТП в Естонії загинув українець



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Обставини аварії і пошкодження автомобіля вказують на те, що чоловік їхав з вище допустимою швидкістю та не був пристебнутий ременем безпеки

За попередньою інформацією, чоловік перевищив дозволену швидкість

У неділю, 21 червня, в Естонії поблизу Таллінна у дорожньо-транспортній пригоді загинув 43-річний громадянин України. Про це повідомляє естонське видання ERR.

Як зазначається, трагедія трапилася приблизно о 4 годині ранку на дев’ятому кілометрі дороги Таллінн-Саку. Чоловік, будучи за кермом, виїхав на зустрічну смугу і врізався спочатку в дорожню огорожу, а потім в опору моста.

У результаті зіткнення автомобіль перекинувся на дах і впав на встановлені для будівельних робіт металеві конструкції. За попередньою інформацією, на момент ДТП в авто перебував тільки 43-річний українець, який загинув на місці від тілесних ушкоджень.

Крім цього, оперативний керівник Пихьяської префектури Рахав Ярва зазначив, що обставини аварії і пошкодження автомобіля вказують на те, що чоловік їхав з вище допустимою швидкістю та не був пристебнутий ременем безпеки. Також на місці події слідів гальмування виявлено не було.

До слова, на ділянці дороги, де сталася ДТП, було встановлено тимчасове обмеження швидкості – 50 кілометрів за годину.

Нагадаємо, ранком у неділю, 21 червня 2020 року, на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №491 та легковика ВАЗ.

До слова, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва. В результаті ДТП загниув водій «Таврії».

Як повідомлялося, 20 червня у Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась. Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм.

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