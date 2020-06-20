У Києві на Троєщині автівка влетіла у зупинку: відео



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У Києві на Троєщині автівка влетіла у зупинку

Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм

У Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась.

Про це повідомляє у фейсбуці «Київ Оперативний».

За твердженням видання, пішоходи хотіли влаштувати самосуд над водієм.

На місце прибули три наряди поліції, які огородили місце аварії.

Чи є постраждалі, наразі невідомо.

Нагадаємо, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва. «Таврія» врізалася в Nissan. Водій автомобіля «Таврія» загинув на місці ДТП. Його тіло із автівки діставали рятувальники ДСНС за допомогою спеціальних інструментів.

У Києві 14 червня інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.