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    У Києві на Троєщині автівка влетіла у зупинку: відео

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    У Києві на Троєщині автівка влетіла у зупинку - У Києві на Троєщині автівка влетіла у зупинку: відео
    У Києві на Троєщині автівка влетіла у зупинку

    Свідки кажуть, що пішоходи ледь не влаштували самосуд над водієм

    У Києві на вулиці Лаврухіна автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Від удару споруда перекинулась.

    Про це повідомляє у фейсбуці «Київ Оперативний».

    За твердженням видання, пішоходи хотіли влаштувати самосуд над водієм.

    На місце прибули три наряди поліції, які огородили місце аварії.

    Чи є постраждалі, наразі невідомо. 

    Нагадаємо, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва. «Таврія» врізалася в Nissan. Водій автомобіля «Таврія» загинув на місці ДТП. Його тіло із автівки діставали рятувальники ДСНС за допомогою спеціальних інструментів.

    У Києві 14 червня інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.

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