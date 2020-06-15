Смертельна ДТП під Києвом: «Таврія» врізалася в Nissan (фото, відео)



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Тіло водія з автомобіля діставали рятувальники Фото: скріншот відео

В результаті ДТП загниув водій «Таврії»

Сьогодні, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, «Таврія» врізалася в Nissan. Водій автомобіля «Таврія» загинув на місці ДТП. Його тіло із автівки діставали рятувальники ДСНС за допомогою спеціальних інструментів.

Через ДТП утворився величезний затор від Віти-Поштової у напрямку Києва.

Як повідомлялося, 14 червня у Києві інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.