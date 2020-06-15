Смертельна ДТП під Києвом: «Таврія» врізалася в Nissan (фото, відео)
Тіло водія з автомобіля діставали рятувальники
Фото: скріншот відео
В результаті ДТП загниув водій «Таврії»
Сьогодні, 15 червня, вранці на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилася на розвороті, що веде на Круглик, в сторону Києва.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, «Таврія» врізалася в Nissan. Водій автомобіля «Таврія» загинув на місці ДТП. Його тіло із автівки діставали рятувальники ДСНС за допомогою спеціальних інструментів.
Через ДТП утворився величезний затор від Віти-Поштової у напрямку Києва.
Як повідомлялося, 14 червня у Києві інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.