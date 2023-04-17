Найбільший ядерний реактор Європи запрацював на регулярній основі

Робота нового реактора стабілізує ціни на електроенергію та допоможе Фінляндії перейти до «зеленого» виробництва електрики

Запуск реактора має покращити енергетичну незалежність Фінляндії, скоротивши імпорт зі Швеції та Норвегії

У Фінляндії 16 квітня на регулярній основі почав працювати третій реактор АЕС «Олкілуото» – найбільший ядерний реактор Європи. Він покриватиме 14% електроспоживання країни. Про це пише Reuters.

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Очікується, що реактор OL3 працюватиме щонайменше 60 років. Його потужність становить 1,6 гігават. Будівництво почалося ще у 2005 році та мало закінчитися через чотири роки, але через технічні проблеми постійно переносилося. Вперше у тестовому режимі реактор запрацював у березні 2022 року.

Оператором OL3 є компанія Teollisuuden Voima Oyj (TVO), яка належить фінській комунальній фірмі Fortum та консорціуму енергетичних та промислових компаній.

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TVO зазначає, що робота нового реактора стабілізує ціни на електроенергію та допоможе Фінляндії перейти до «зеленого» виробництва електрики.

Запуск реактора також має покращити енергетичну незалежність Фінляндії, скоротивши імпорт зі Швеції та Норвегії. Також його робота важлива на тлі скорочення постачання російських енергоресурсів у Європу, адже Росія припинила експорт своєї електрики у Фінляндію у травні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що найбільший ядерний реактор Європи вперше вийшов на повну потужність.