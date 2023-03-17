Україна нарощує виробництво ядерного палива, аби витіснити РФ з європейського ринку

За словами міністра Галущенка, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій

Україна протягом трьох років може налагодити власне виробництво ядерного палива для атомних станцій, яке замінить російське, зокрема, на європейському ринку. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За словами міністра, у Європі сьогодні працюють 17 блоків реакторів ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу, проте Україна вже розпочала виробництво частин для реакторів ВВЕР-1000, а згодом планує запустити їх виробництво і для ВВЕР-440.

«На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас, Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І у перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн», – зазначив Галущенко.

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За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб «Енергоатома» на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Як уточнив президент компанії «Енергоатом» Петро Котін, створення власної лінії з виробництва ядерного палива планується завершити протягом трьох років.

«Україна є світовим лідером у галузі атомної енергетики. І сьогодні наші фахівці-ядерники спільно з американськими партнерами працюють над тим, щоб витіснити Росію зі світового ринку ядерних технологій», – підкреслив Галущенко.