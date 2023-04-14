Посольство Фінляндії у Москві отримало конверти з білим порошком

Йдеться про три конверти, адресовані фінським дипломатам

Учора, 13 квітня, до посольства Фінляндії у Москві надійшли конверти, в яких знайшли невідомий білий порошок. Про це повідомляє Yle.

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Йдеться про три конверти, адресовані фінським дипломатам.

Російська поліція перебувала в будівлі посольства для розслідування того, що сталося. Невідому речовину з конвертів відправили на перевірку. У МЗС Фінляндії у четвер увечері жодних коментарів про подію не надали.

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Зазначається, що у грудні минулого року посольство Фінляндії в Москві зазнало нападу.

Нагадаємо, після вступу Фінляндії в НАТО 4 квітня та підготовки Швеції до відповідного кроку армія Російської Федерація розпочала відпрацювання захисту північно-західних кордонів.