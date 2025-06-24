У Флоренції турист пошкодив картину XVI століття, роблячи селфі
Адміністрація галереї передала полотно на реставрацію
У галереї Уффіці у Флоренції турист спробував зробити селфі поряд з експозицією, однак спіткнувся та зачепив парадний портрет великого князя Флоренції Фердинандо Медічі роботи Антона Доменіко Габбіані, створений у 1690 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.
Картина, яка зазвичай зберігається у Палаццо Пітті, зараз представлена на тимчасовій виставці «Флоренція та Європа. Мистецтво XVIII століття в Уффіці». Уточнюється, що пошкоджений нижній фрагмент картини – частина із зображенням чобота герцога.
Адміністрація галереї зазначила, що збитки мінімальні. Полотно вже передано в реставраційну майстерню. Його планують повернути в зал найближчим часом.
«Сьогодні турист, який хотів зробити селфі перед картиною, у позі, як і зображений принц Медічі, пошкодив поверхню роботи. Проблема відвідувачів, які приходять до музеїв, щоб робити відео або селфі для соціальних мереж, є надзвичайно поширеною. Ми встановимо дуже міцні, додаткові обмеження, запобігаючи поведінці, яка несумісна з метою наших установ та повагою до культурної спадщини», – каже директор галереї Сімоне Верде.
Нагадаємо, дитина пошкодила картину американського художника Марка Ротко у Ротердамі. Полотно є великим чорним і маленьким помаранчевим прямокутником на темно-фіолетовому фоні і з 1970-х років міститься в музеї Бойманса-ван-Бенінгена в Роттердамі.
До слова, художник випадково дізнався, що його картину подарували Папі Римському. Прикарпатець Богдан Пилипів займається графікою вогнем на дерев'яних площинах упродовж 15 років. Серед робіт митця – ікони, портрети світових лідерів та знаменитостей, а також картини про війну з філософським підтекстом. Одну з них Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Леву XIV, про що художник й не здогадувався.
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