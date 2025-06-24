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У Флоренції турист пошкодив картину XVI століття, роблячи селфі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Флоренції турист пошкодив картину XVI століття, роблячи селфі
Турист пошкодив портрет Медічі в галереї Уффіці
фото:Newsflash/NX

Адміністрація галереї передала полотно на реставрацію

У галереї Уффіці у Флоренції турист спробував зробити селфі поряд з експозицією, однак спіткнувся та зачепив парадний портрет великого князя Флоренції Фердинандо Медічі роботи Антона Доменіко Габбіані, створений у 1690 році. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на BBC.

Картина, яка зазвичай зберігається у Палаццо Пітті, зараз представлена ​​на тимчасовій виставці «Флоренція та Європа. Мистецтво XVIII століття в Уффіці». Уточнюється, що пошкоджений нижній фрагмент картини – частина із зображенням чобота герцога.

Портрет Фердинандо де Медічі, великого принца Тоскани, був написаний Антоном Доменіко Габбіані на піку його кар'єри придворного художника родини Медічі.

Адміністрація галереї зазначила, що збитки мінімальні. Полотно вже передано в реставраційну майстерню. Його планують повернути в зал найближчим часом.

«Сьогодні турист, який хотів зробити селфі перед картиною,  у позі, як і зображений принц Медічі, пошкодив поверхню роботи. Проблема відвідувачів, які приходять до музеїв, щоб робити відео або селфі для соціальних мереж, є надзвичайно поширеною. Ми встановимо дуже міцні, додаткові обмеження, запобігаючи поведінці, яка несумісна з метою наших установ та повагою до культурної спадщини», – каже директор галереї Сімоне Верде.

Нагадаємо, дитина пошкодила картину американського художника Марка Ротко у Ротердамі. Полотно є великим чорним і маленьким помаранчевим прямокутником на темно-фіолетовому фоні і з 1970-х років міститься в музеї Бойманса-ван-Бенінгена в Роттердамі. 

До слова, художник випадково дізнався, що його картину подарували Папі Римському. Прикарпатець Богдан Пилипів займається графікою вогнем на дерев'яних площинах упродовж 15 років. Серед робіт митця – ікони, портрети світових лідерів та знаменитостей, а також картини про війну з філософським підтекстом. Одну з них Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Леву XIV, про що художник й не здогадувався.

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Теги: селфі Італія музеї мистецтво картина художник

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