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«Скіфське золото» на 60 млн євро. Розслідування показало, що злочинці вивезли з України (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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«Скіфське золото» на 60 млн євро. Розслідування показало, що злочинці вивезли з України (фото)
Злочинне угруповання викрало золото з України протягом 2014-2020 років
фото: Бюро економічної безпеки

Злочинці викрали унікальні золоті вироби: медальйон, сережки, кулон, гривні, пояс, пекторалі тощо

Україна провела експертизу викраденого з країни «Скіфського золота», яке конфіскували в Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що експертизу провели детективи Бюро економічної безпеки України разом з експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Національного Музею історії України за сприяння Служби безпеки України, посольства України в Іспанії та Іспанської поліції.

«Скіфське золото» на 60 млн євро. Розслідування показало, що злочинці вивезли з України (фото) фото 1
«Скіфське золото» на 60 млн євро. Розслідування показало, що злочинці вивезли з України (фото) фото 2

Було викрадено унікальні золоті вироби: медальйон, сережки, кулон, гривні, пояс, пекторалі тощо. За попередніми оцінками, ринкова вартість артефактів перевищує 60 мільйонів євро. 

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Нагадаємо, у жовтні 2023 року Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та поліцією Королівства Іспанії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання, яке нелегально вивезло з України вироби «Скіфського золота» для продажу в ЄС.

У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п’ятьох учасників банди, які намагались незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих – представник УПЦ МП з України.

Під час слідчих дій у зловмисників вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини нашої держави на суму понад 60 млн євро. Мова йде про дорогоцінні предмети VIII-IV століть до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль.

Слідство встановило, що фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років. Потім зловмисники намагались «легалізувати» викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами з подальшим перепродажем на чорному ринку.

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Теги: золото слідство розслідування Італія Україна Бюро економічної безпеки України

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