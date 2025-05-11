Іран заявляє, що не відмовиться від своїх ядерних прав

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі: Якщо мета переговорів – відібрати в Ірану його ядерні права, ми на це ніколи не підемо

Іран наголошує, що право на збагачення урану не підлягає обговоренню

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Цю заяву Аракчі зробив у суботу під час візиту до Дохи, за день до чергового раунду непрямих перемовин між Іраном і США, які мають відбутися в Омані. За його словами, Іран не поступиться своїм правом на ядерні розробки: «Якщо мета переговорів – відібрати в Ірану його ядерні права, ми на це ніколи не підемо».

Іран неодноразово наголошував, що право на збагачення урану не підлягає обговоренню, фактично відкидаючи вимогу США щодо повного припинення збагачення.

Тим часом спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф у п’ятницю заявив, що в рамках будь-якої домовленості об'єкти Ірану зі збагачення урану мають бути повністю демонтовані.

Reuters також нагадує, що після того, як президент США Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року, пригрозив військовим втручанням, якщо нової угоди не буде укладено.

Західні країни звинувачують Іран у розробці ядерної зброї, тоді як Тегеран стверджує, що його програма має виключно мирний характер. У рамках перемовин зі США іранська сторона підкреслює свою відданість принципу мирного використання ядерної енергії та заперечує прагнення до створення ядерного арсеналу.

«Якщо переговори справді мають на меті гарантувати відсутність ядерної зброї, Іран готовий до угоди. Але якщо йдеться про обмеження наших законних прав, ми не відступимо», – наголосив Аракчі.

Нагадаємо, у суботу, 26 квітня, Іран і США провели в Омані поглиблені переговори щодо ядерної програми Тегерана, які виявилися продуктивними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Людина, наближена до спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, підтвердила факт зустрічі, яка тривала кілька годин і завершилася після серйозних обговорень.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в коментарі державному телебаченню зазначив, що під час переговорів сторони обмінялися письмовими зауваженнями.