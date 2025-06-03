Білий дім анонсував розмову Трампа і Сі Цзіньпіна

Нещодавно Китай і США звинуватили одне одного в порушенні тарифної угоди

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть розмову цього тижня. Вони говоритимуть про розбіжності у тарифній угоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявляв, що Трамп і Сі поговорять «дуже скоро», аби владнати торговельні питання, зокрема суперечку щодо критично важливих мінералів, обмежень Пекіна на експорт певних мінералів. Сам Трамп також висловлював упевненість, що поговорить із Сі.

Минулого місяця Бессент очолив переговори з Китаєм у Женеві, на яких вдалося досягти тимчасового перемир'я в торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

Раніше американський президент заявив, що Китай «повністю порушив угоду з нами». Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що Китай не скасував нетарифні бар'єри, як було погоджено в угоді. Згідно з торговим перемир'ям, досягнутим у травні на зустрічі в Женеві, США знизили мита на товари з Китаю з 145% до 30%. Китайські мита на товари з США знизилися з 125% до 10%.

Тим часом Китай стверджує, що Сполучені Штати «серйозно порушили» торговельне перемир'я. Пекін заявив, що порушення угоди з боку США включають припинення продажу програмного забезпечення для проєктування комп'ютерних мікросхем китайським компаніям, застереження проти використання мікросхем, виготовлених китайським Huawei, та скасування віз для китайських студентів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення суду щодо скасування запроваджених ним мит може мати катастрофічні наслідки для американської економіки. За словами політика, якщо суди скасують введені ним торговельні обмеження, це дозволить іноземним урядам тиснути на Сполучені Штати за допомогою власних «антиамериканських тарифів». Трамп наголосив: такий розвиток подій може «утримувати країну в заручниках» і призведе до «економічного розорення Сполучених Штатів Америки».

Також Трамп заявив, що планує підвищити імпортні мита на сталь та алюміній з 25% до 50%.

Варто зазначити, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». Трамп підписав указ про взаємні мита по всьому світу. Введені президентом США Дональдом Трампом тарифи не спричинили сплеску іноземних інвестицій, які він обіцяв. Натомість змінили ставлення інвесторів.

Згодом стало відомо, що президент США відклав запровадження 50% тарифів на товари з Європейського Союзу до 9 липня, надавши сторонам додатковий час для переговорів. Це рішення було ухвалене після «дуже приємної розмови» з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

До слова, Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні тимчасово відновив дію масштабних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Раніше Суд з міжнародної торгівлі постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, коли ввів ці мита, і наказав їх негайно заблокувати. Після цього адміністрація Трампа подала апеляційний позов.