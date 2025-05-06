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Трамп закликає американців відмовитись від улюбленої звички

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп закликає американців відмовитись від улюбленої звички
колаж: glavcom.ua

На думку Трампа, суспільство має відмовитися від надмірного споживання

Президент США Дональд Трамп закликав громадян країни менше купувати, попри те, що споживання є однією з характерних рис американського способу життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

На запитання кореспондентки NBC Крістен Велкер про те, чи призведе тарифна політика до зростання цін, Дональд Трамп спершу відповів у своєму стилі, мовляв, тарифи «зроблять нас багатими». Однак він несподівано додав, що американцям, зокрема дітям, не потрібно стільки товарів. На його думку, суспільство має відмовитися від надмірного споживання і перестати витрачати гроші на «мотлох, який нам не потрібен».

«Я просто кажу, що їм не потрібно мати 30 ляльок. Їх може бути три. Їм не обов'язково мати 250 олівців. У них може бути п'ять», – сказав Трамп, визнавши, що ціни на такі товари також можуть зрости.

The Hill пише, що це різко контрастує з Трампом, який провів більшу частину 2024 року, борючись з інфляцією за експрезидента Байдена та обіцяючи знизити витрати у разі обрання. Минулого тижня в інтерв'ю ABC News Трамп сказав, що його економічна політика – це те, на що підписалися виборці.

За словами заступника директора Національної економічної ради в адміністрації Байдена Деніела Хорнунга, підвищені тарифи на імпорт із Китаю та інших ключових торговельних партнерів найбільше вдарять не по заможних американцях, які можуть дозволити собі купити 30 іграшок, а по звичайних споживачах, що покладаються на доступніші товари для повсякденного життя.

«Твердження про те, що люди з низьким і середнім рівнем доходу повинні просто купувати менше або купувати дорожчі речі, упускає важливий момент», – сказав Хорнунг. «У нас є великі частини країни, які не заробляють достатньо грошей, щоб дозволити собі купувати дорогі речі, і для них дуже важливо, чи коштує щось 5% або 10%, 20% або 100%».

Нагадаємо, американські рітейлери дедалі більше занепокоєні тим, що торгова війна президента США Дональда Трампа та зростаюча нестабільність призведуть до порожніх полиць і підвищення цін, оскільки імпорт з Китаю фактично зупиняється. Так, генеральні директори Walmart, Target та Home Depot минулого тижня на приватній зустрічі попередили Трампа про ймовірні перебої з поставками товарів і стрибки цін.

Зокрема, американський гігант з виробництва іграшок Mattel, відомий завдяки культовій ляльці Барбі, оголосив про плани підвищити ціни на свою продукцію в Сполучених Штатах. Це рішення стало наслідком запровадження високих тарифів на товари, які були вироблені в Китаї та інших країнах, ініційованих президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: Дональд Трамп США

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