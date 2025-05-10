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У США чоловік, якого застрелили, звернувся у суді до свого вбивці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У США чоловік, якого застрелили, звернувся у суді до свого вбивці
Згенероване штучним інтелектом зображення Кріса Пелкі
фото: bbc.com

Родина Пелкі використала його голосові записи, відео та фотографії, щоб відтворити образ у відео за допомогою штучного інтелекту

37-річний Кріс Пелкі загинув три роки тому внаслідок стрілянини на дорозі в Аризоні. Але цього місяця він «повернувся», щоб особисто виголосити заяву жертви під час вироку своєму вбивці – за допомогою штучного інтелекту. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Члени родини пояснили, що використали цю новітню технологію, аби дати можливість Пелкі розповісти про інцидент, який забрав його життя, власними словами.

Деякі експерти вважають, що такий підхід до використання ШІ – просто ще один крок у майбутнє, тоді як інші застерігають, що це може стати небезпечним прецедентом для використання технології у судових справах.

Родина Пелкі використала його голосові записи, відео та фотографії, щоб відтворити образ у відео за допомогою штучного інтелекту, розповіла його сестра Стейсі Вейлз.

За словами Вейлз, вона написала текст, який прочитала його ШІ-версія в суді, базуючись на тому, що вона добре знала свого брата, зокрема те, що він умів прощати.

«Габріелю Оркасітасу, чоловіку, який мене застрелив: мені сумно, що ми зустрілися того дня за таких обставин, – промовив у суді штучний голос Пелкі. – В іншому житті ми, можливо, могли б стати друзями».

«Я вірю у прощення та в Бога, який прощає. Я завжди вірив і досі вірю», – продовжила ШІ-версія Пелкі, вдягненого в сіру бейсболку.

Технологію використали під час винесення вироку його вбивці – присяжні вже визнали Оркасітаса винним – через чотири роки після того, як він застрелив Пелкі на світлофорі в Аризоні.

Суддя Тодд Ланг, який вів справу, як виглядало, схвально поставився до використання ШІ на слуханні. Він засудив Оркасітаса до десяти з половиною років ув'язнення за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

«Мені сподобався цей ШІ, дякую за це. Попри те, що ви злі, попри всю виправдану злість вашої родини, я почув прощення, – сказав суддя Ланг. – Я відчув, що це було щиро».

Пол Грімм, колишній федеральний суддя та професор юридичного факультету Університету Дьюка, розповів, що не здивований використанням ШІ у справі Оркасітаса.

Він зазначив, що суди Аризони вже почали використовувати штучний інтелект в інших ситуаціях. Наприклад, коли Верховний суд штату ухвалює рішення, система ШІ робить ці рішення зрозумілими для людей.

Грімм пояснив, що застосування технології дозволили, оскільки її використали без присутності присяжних і лише для ухвалення вироку суддею.

«Будемо вивчати застосування ШІ для кожної окремої справи», – сказав він.

Деякі експерти, як-от Дерек Лебен, професор ділової етики в Університеті Карнегі-Меллона, стурбовані використанням ШІ та прецедентом, який створює ця справа.

Хоча Лебен не ставить під сумнів наміри чи дії цієї родини, він побоюється, що не всі випадки використання ШІ будуть відповідати бажанням жертви.

«Якщо інші люди робитимуть це надалі, чи завжди ми будемо впевнені, що це буде відповідати тому, чого хотіла б людина, у цьому випадку жертва?» – запитує Лебен.

Стейсі Вейлз каже, що це дало її братові можливість сказали своє останнє слово.

«Ми підійшли до цього з етикою та моральними принципами, тому що це потужний інструмент. Як і молоток, який можна використати для того, щоб розбити вікно чи зруйнувати стіну, його також можна використати як інструмент для побудови будинку – і саме так ми використали цю технологію», – вважає вона.

Раніше третій пацієнт із мозковим імплантом Neuralink Бред Сміт став першим у світі, хто за допомогою цього пристрою зміг редагувати відео на YouTube та озвучити його власним голосом. Цей прорив підтверджує можливість пацієнтів з паралічем принаймні частково повернутися до нормального життя завдяки мозковим імплантам.

Також Марк Цукерберг заявив, що Meta розробляє систему штучного інтелекту (ШІ), здатну автоматизувати весь цикл рекламної кампанії. Бізнесу достатньо сформулювати мету кампанії, вказати, скільки він готовий заплатити за досягнення результату, і підключити банківський рахунок, а ШІ-система автоматично йтиме до намічених цілей. Ключовим компонентом такого продукту стане розміщення тисяч «тестових» оголошень, згенерованих ШІ, у Facebook, Instagram та Threads. 

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Теги: суддя технології штучний інтелект США

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