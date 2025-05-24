Міністерство фінансів США оголосило про негайне послаблення санкцій проти Сирії

Рубіо прокоментував зняття санкцій: «Послаблення санкцій має вирішальне значення для просування Сирії вперед»

Міністерство фінансів США оголосило про суттєве пом’якшення санкційного режиму щодо Сирії, видавши Генеральну ліцензію №25 (GL 25). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Ліцензія GL 25 дозволяє операції, які раніше були заборонені, включаючи транзакції з урядовими установами, Центральним банком Сирії та низкою державних підприємств.

Це рішення також дозволяє операції з сирійськими нафтовими компаніями та іншими ключовими секторами економіки, за винятком тих, що пов’язані з Росією, Іраном або Північною Кореєю.

Одночасно Державний департамент США видав 180-денне звільнення від обмежень відповідно до Закону Цезаря про захист цивільного населення Сирії, що дозволяє іноземним партнерам та союзникам США активніше брати участь у відновленні країни.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що ці дії спрямовані на підтримку стабільного та мирного майбутнього Сирії: «Як і обіцяв президент Трамп, Міністерство фінансів та Державний департамент впроваджують дозволи для заохочення нових інвестицій у Сирію. Сирія також повинна продовжувати працювати над тим, щоб стати стабільною країною, яка перебуває в стані миру, і сьогоднішні дії, сподіваємося, виведуть країну на шлях до світлого, процвітаючого та стабільного майбутнього.»

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував зняття санкцій: «Послаблення санкцій має вирішальне значення для просування Сирії вперед. Сполучені Штати видають закон Цезаря про скасування санкцій, щоб збільшити інвестиції та грошові потоки, що сприятиме наданню базових послуг та відбудові в Сирії. Ми підтримуємо зусилля сирійського народу щодо побудови більш обнадійливого майбутнього».

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір скасувати санкції проти Сирії, які були введені за часів попередньої адміністрації, після падіння режиму Башара Асада.

За словами Трампа, це рішення було прийняте після обговорення з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент США висловив сподівання, що скасування санкцій «дасть Сирії шанс на велич».

До слова, очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу.

Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

Нагадаємо, Європейський Союз 20 травня ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії.