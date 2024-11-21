У Франції на автівках з'являються жовто-блакитні написи. За провокаціями, ймовірно, стоять росіяни

У Франції зловмисники лишають на автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!»

Віцепрезидент Союзу українців у Франції Володимир Когутяк вважає, що до «псевдопроукраїнських написів» причетні російські спецслужби

У різних містах Франції вже кілька днів поспіль невідомі лишають на автівках написи в кольорах українського прапора. Поліція отримала десятки скарг громадян. Про це повідомляє Le Figaro.

Зокрема, зловмисники лишають написи «Україні потрібен твій автомобіль!». Вони зроблені жовтою та блакитною фарбою в однаковому стилі англійською мовою на кузовах машин.

Зловмисники лишають на французьких автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!» фото: Kogutyak Volodymyr/X

Такі написи ширяться Ліоном та Віллербанном, Сен-Уаною, Медоною та Монпельє. Так, у Медоні в ніч з 22 на 23 жовтня було позначено близько п'ятдесяти автомобілів, а в Монпельє – 47.

Поліцейські служби департаменту Рона повідомили, що було подано кілька скарг, щодо яких прокуратура розпочала розслідування за фактом «групової шкоди».

Фото таких міток опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х Володимир Когутяк, віцепрезидент Союзу українців у Франції. За його словами, за цими маніпулятивними «псевдопроукраїнськими написами» стоять російські агенти.

Зловмисники лишають на французьких автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!» фото: Kogutyak Volodymyr/X

Видання звернуло увагу, що ці випадки нагадують трафаретні зображення зірки Давида, що з'явилися на стінах у Парижі та передмісті в листопаді 2023 року. Як з’ясували французькі спецслужби, ті написи були зроблені на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, у жовтні Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню.