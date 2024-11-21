Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції на автівках з'являються жовто-блакитні написи. За провокаціями, ймовірно, стоять росіяни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Франції на автівках з'являються жовто-блакитні написи. За провокаціями, ймовірно, стоять росіяни
У Франції зловмисники лишають на автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!»
фото: Le Figaro

Віцепрезидент Союзу українців у Франції Володимир Когутяк вважає, що до «псевдопроукраїнських написів» причетні російські спецслужби

У різних містах Франції вже кілька днів поспіль невідомі лишають на автівках написи в кольорах українського прапора. Поліція отримала десятки скарг громадян. Про це повідомляє Le Figaro.

Зокрема, зловмисники лишають написи «Україні потрібен твій автомобіль!». Вони зроблені жовтою та блакитною фарбою в однаковому стилі англійською мовою на кузовах машин.

Зловмисники лишають на французьких автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!»
Зловмисники лишають на французьких автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!»
фото: Kogutyak Volodymyr/X

Такі написи ширяться Ліоном та Віллербанном, Сен-Уаною, Медоною та Монпельє. Так, у Медоні в ніч з 22 на 23 жовтня було позначено близько п'ятдесяти автомобілів, а в Монпельє – 47.

Поліцейські служби департаменту Рона повідомили, що було подано кілька скарг, щодо яких прокуратура розпочала розслідування за фактом «групової шкоди».

Фото таких міток опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х Володимир Когутяк, віцепрезидент Союзу українців у Франції. За його словами, за цими маніпулятивними «псевдопроукраїнськими написами» стоять російські агенти.

Зловмисники лишають на французьких автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!»
Зловмисники лишають на французьких автівках написи «Україні потрібен твій автомобіль!»
фото: Kogutyak Volodymyr/X

Видання звернуло увагу, що ці випадки нагадують трафаретні зображення зірки Давида, що з'явилися на стінах у Парижі та передмісті в листопаді 2023 року. Як з’ясували французькі спецслужби, ті написи були зроблені на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, у жовтні Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню. 

Теги: росіяни провокація автомобіль Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський ринок лихоманить за 5 днів до виборів
Чому американський ринок нервує перед виборами?
1 листопада, 14:13
Російський Іл-76 могли прийняти за армійський бомбардувальник
У Судані збито літак з росіянами на борту – ЗМІ (відео)
21 жовтня, 20:14
Макрон зустрівся з главою УГКЦ в Єлисейському палаці
Глава УГКЦ зробив незвичний подарунок Макрону (фото)
29 жовтня, 10:24
Володимир Зеленський розповів про співвідношення військових сил
Президент пояснив, чому ЗСУ змушені відступати на деяких ділянках фронту
30 жовтня, 16:23
На Прикарпатті судитимуть чоловіків, які побили представника ТЦК
На Прикарпатті судитимуть п'ятьох громадян, які побили працівника ТЦК
2 листопада, 05:01
Олександр Сирський зустрівся з начальником Генерального штабу Чехії генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою
ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський
2 листопада, 12:37
Окупанти проводять на українських територіях пропагандистські навчання
Росіяни створюють центри «русифікації» на окупованих територіях – Центр нацспротиву
7 листопада, 00:27
Постраждалих серед населення столиці немає
Нічна атака на Київ: скільки дронів вдалося збити
10 листопада, 08:25
Полонений росіянин хотів дати грошей військовому з 46-ї окремої аеромобільної бригади
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
16 листопада, 19:12

Соціум

Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України
Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України
Кембриджський словник визначив слово 2024 року
Кембриджський словник визначив слово 2024 року
Молдова не здатна виявляти БпЛА, які порушують її повітряний простір
Молдова не здатна виявляти БпЛА, які порушують її повітряний простір
У Франції на автівках з'являються жовто-блакитні написи. За провокаціями, ймовірно, стоять росіяни
У Франції на автівках з'являються жовто-блакитні написи. За провокаціями, ймовірно, стоять росіяни
В Ісландії розпочалось виверження вулкана: влада евакуює людей
В Ісландії розпочалось виверження вулкана: влада евакуює людей
Картину бельгійського художника Рене Магрітта продали за рекордний $121 млн
Картину бельгійського художника Рене Магрітта продали за рекордний $121 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
18K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
14K
У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Олени Зеленської
13K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
11K
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року

Новини

У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua