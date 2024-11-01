Чому американський ринок нервує перед виборами?

Ринок Америки реагує на вибори з коливаннями у біткоїні та акціях

До американських виборів, які у черговий раз мають вирішити долю світу, залишилось всього 5 днів. І більшу частину останнього торгового тижня ринок продовжував гратися у «ставку на Трампа». Особливо це вирізнялось у біткоїні, де місцеві спекулянти і олігархи зробили дуже однозначну ставку на Трампа, наче він має замінити ФРС чатіком з якоїсь криптобіржі. При цьому, різниця в очікуваннях переможця, що виражається у ставках і думках ринку, і соціологією, продовжує кардинально різнитись. Що дуже довго породжувало думки, що Маск і компанія доклали дуже багато зусиль, щоб викривити ситуацію у ставках. Як спеціалісти із хайпу.

Але, як виявилось, якщо вони і доклали певні зусилля, то були не самі. І старт переможної історії з Трампом Невідворотнім (наче Танос, тільки без рукавички) прийшовся на ставку у 50 млн доларів від одного ексцентричного француза, який полюбляє контроверсійні ігри з долею і на диво досі залишається багатим.

Так чи інакше, що все не так однозначно ринок почав підозрювати ближче до кінця тижня, особливо після жартів про Пуерто-Рико і емоційних твітів Трампа, що у нього крадуть Пенсильванію. Бо якби і була у Трампа та рукавичка, то Пенсильванія була б у ній найважливішим каменем долі, а може тепер виявитись камінцем спотикання.

Проте у четвер ситуація на ринку кардинально змінилась. І пішли розпродажі. Які були запущені дивною комбінацією факторів, кожен з яких не мав би мати такого радикального впливу. По-перше, ринок увійшов у сезон корпоративної звітності. І як виявилось, ця звітність не змогла приємно здивувати, що дуже важливо, коли ринок оцінює все так дорого. І тому вихід даних у рамках очікувань призвів до продажів. Додалися певні технічні фактори і бюджетні проблеми у Британії, де поточний уряд, який тільки-тільки тріумфально переміг на виборах, вже не люблять сильніше, ніж не любили уряд попередній. Змушуючи підозрювати, що британці могли б перемогти українців у чемпіонаті зі срачів.

У результаті, за один день американський ринок втратив майже 2%. І ранок п’ятниці індекс S&P500 починає на відмітці 5705 пунктів, що на 104 пункти нижче, ніж він був тиждень тому. Сильно втратив навіть оптимістичний щодо Трампа біткоїн, який, з одного боку, традиційно, як чисто спекулятивний інструмент, реагує на ринкові настрої, а з іншого міг таки почати нервувати через сумніви у тому, що Трамп однозначно має перемогти у вівторок.

Нафта, на жаль, трохи посилила свої позиції. Додавши у ціні кілька відсотків і піднявшись до кінця тижня до рівня у 74 доларів за барель бренду. Допомогли золотцю Путіна вирости затримки з доленосним рішенням ОПЕК+ щодо збільшення видобутку, де Саудівська Аравія ніяк не може визначитись, що ж їй робити, щоб заробити купу бабла і витратити все це на божевільні мегапроєкти у пустелі. До яких тепер долучили і азійські зимові ігри, що пройдуть десь на аравійському півострові за 6 років, де до того часу мають з'явитись умови для зимових ігор. А навіть Грета Тунберг, до того як стати затятою комуністкою і фанаткою терористів, не пророкувала аж таких кліматичних змін.

То ж на тлі падіння ціни на нафту саудівський принц відтягує рішення, побоюючись ще більше ті ціни обвалити. А може так само чекає завершення виборів, маючі певні симпатії до Трампа і не бажаючи низькими цінами допомогти його опонентам. На додаток виявилось, що бородачі з Ірану ніяк не вспокоюються. І таки вирішили відповісти Ізраїлю на їх відповідь, бо щось боляче в Ізраїля вийшло.

Що знов породжує думки про велику війну на Близькому Сході. Яка, на щастя, дуже ускладняється відсутністю спільного кордону між Іраном і Ізраїлем. Але бородачі точно не мають симпатій до Трампа, як і він до них (це майже єдине що можна з впевненістю казати про зовнішні пріоритети пана Дональда) і тому не планують робити йому подарунок і починати заварушку до вівторка.

В Українському сегменті торгівля на Трампі трохи призупинилась. І якщо акції Феррекспо продовжили зростати що дурні, що з ними дуже давно не відбувались, то от в єврооблігаціях відбувалась певна фіксація прибутку. Ветерани українського ринку залюбки продавали дорого туристам з інших світів і інших ринків, які вирішили, що знайшли найкращий варіант зробити ставку на перемогу Трампа, який, звісно, зупинить війну за 24 години.

Та й не скрізь в українському сегменті можна знайти щось вже аж таке дешеве. От дохідність єврооблігацій Кернелу, що нещодавно виконав свої зобов'язання, складає 11%, навіть незважаючи, що російські ракети періодично літають саме там, де у компанії чи то виробничі, чи то логістичні потужності. Не сильно вища вже дохідність і у МХП, у народі відомої як «Наша ряба», де дохідність єврооблігацій близька до 12%.

Суверенні борги торгуються з трохи кращою дохідністю, яку важко все ще знайти десь по світу, проте все одно вже не обіцяє озолотити своїх власників в один момент. З приємного – G7 нарешті фіналізували своє рішення про 50 млрд доларів для України за рахунок відсотків з заморожених російських резервів. І у результаті, українська влада, як втомлений чоловік після зарплати, вирішили відразу в бар і святкувати. У формі «гуляємо всі і всім по тисячі гривень».

На внутрішньому ринку Нацбанк залишив облікову ставку без змін. На рівні 13%. Що дивовижним чином контрастує з діями російського Центрального Банку, який минулої п'ятниці підняв облікову ставку з 19% до 21%. При тому, що офіційні дані інфляції майже не відрізняються. Що змушує підозрювати, що росіяни, вибудовуючи «потьомкінську дєрєвню» сили і потужності, особливо в економіці, під вибори Трампа (а Путін зробив, судячи з усього, набагато більшу ставку, ніж той дивний француз), граються з інфляцією у першу чергу. І не просто так засекретили і там дані. Фішка інфляції у тому, що зміна цього показника відразу впливає на зміну у темпах зростання реального ВВП.

І якщо інфляція виявляється вище офіційною, то реальний ВВП виявляється відразу сильно нижче. І тоді казка про зростання ВВП закінчується. Але на економіку всередині Росії впливає натуральна інфляція, з якою Центробанк вимушений боротися. Хоча в умовах розкидування грошей на війну в промислових масштабах їх дії навряд чи мають значний ефект, що не може не радувати. Принаймні значний позитивний ефект, із впливу на інфляцію. Бо на не військову економіку вартість грошей, що стартує з 21% річних, точно впливає і точно не радує.