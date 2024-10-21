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У Судані збито літак з росіянами на борту – ЗМІ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Судані збито літак з росіянами на борту – ЗМІ (відео)
Російський Іл-76 могли прийняти за армійський бомбардувальник
скріншот з відео

Зона аварії розташована в охопленому боями Дарфурі

У Судані, ймовірно, збили вантажний літак Іл-76, на борту якого перебували росіяни. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на посольство в африканській країні.

Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту. Відомо також, що зона аварії розташована в охопленому боями Дарфурі.

Тим часом у соцмережах з'явилися відео на якому видно момент збиття літака. Іл-76 прийняли за армійський бомбардувальник.

На кадрах видно особисті речі екіпажу, зокрема борт-механіка Віктор Гранова та Антона Селіванця з Башкирії.

Нагадаємо, в Росії впав літак на борту якого перебувало чотири людини. Один із членів екіпажу внаслідок інциденту загинув.

До слова, український літак F-16, ймовірно, збив російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли російський пілотований винищувач був знищений літаком, наданим Україні західними партнерами.

Теги: літак Судан посольство росіяни

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