Литва розпочинає кампанію проти вербування громадян російськими спецслужбами

Компанія спрямована на протидію зростаючій активності спецслужб недружніх держав

Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню. Про це повідомляє Delfi.

За даними видання, кампанія складається з трьох відеороликів, заснованих на реальних випадках вербування. Їх основна мета - привернути увагу суспільства до того, що будь-який громадянин Литви може стати мішенню для ворожих спецслужб.

Найактивнішу розвідку в Литві ведуть спецслужби Росії, а також Білорусі та Китаю, які активно використовують соціальні мережі для вербування держслужбовців, військових, правоохоронців та інших осіб із доступом до стратегічної інформації.

«Росія більше не задовольняється інформаційними атаками чи пропагандистськими кампаніями, а проводить агресивні розвідувальні операції на Заході, як-от диверсії, вандалізм і кібератаки. Метою подібних операцій є вербування осіб і в нашій державі. Останнім часом для цієї мети активно використовуються соціальні мережі, де шукають осіб, які згодні співпрацювати з ворожими службами через ідеологічні переконання або бажання легко і швидко», – пише видання.

Найчастіше об'єктами вербування стають держслужбовці, військові, співробітники правоохоронних органів, політики, журналісти та бізнесмени, які можуть мати доступ до важливої інформації чи стратегічних контактів.