Росіяни створюють центри «русифікації» на окупованих територіях – Центр нацспротиву

Окупаційна влада планує популяризувати російську мову на тимчасово окупованих територіях України

У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. Таку «ініціативу» озвучив російський диктатор Володимир Путін.

Зауважується, що очільник Кремля поставив завдання в пріоритетному порядку оснащувати кабінети російської словесності у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині.

Така російська мовна агресія пов’язана із поразкою Москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку – політика повної асиміляції українців у «русский мір», – пояснили у ЦНС.

Центри російської «мови» будуть створені в кожній шкільній бібліотеці. У повідомленні зазначено, що саме школи стали осередками кремлівської пропаганди на тимчасово окупованих територіях України. Для цього росіяни готують своїх «вчителів».

У Центрі національного спротиву закликали небайдужих повідомляти про всіх, хто впроваджує людиноненависницьку політику Кремля на знищених російськими військами землях України.

Раніше в Центрі нацспротиву повідомили, що колоніальна імперія готується до святкування «дня народного єднання» на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.