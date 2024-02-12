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У Франції підірвано найвищу вежу електростанції у Сент-Авольді (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Франції підірвано найвищу вежу електростанції у Сент-Авольді (відео)
За лічені секунди градирня номер 5, висота якої становила близько 120 м, обвалилася на очах у сотень глядачів
фото: lefigaro.fr

Акція стала символічним кроком на шляху до перепрофілювання об'єкта на виробництво «зеленого» водню замість викопного палива 

У французькому місті Сент-Авольді була зруйнована найвища градирня французької вугільної електростанції Еміля Юше. Акція стала символічним кроком на шляху до перепрофілювання об'єкта на виробництво «зеленого» водню замість викопного палива. Про пише Le Figaro.

Як зазначається, в якості символічного акту переходу на «зелений водень» замість викопного палива, велика градирня однієї з двох французьких вугільних електростанцій зруйнована внаслідок запланованого дистанційного підриву.

Найвища вежа була підірвана близько 11-ї години ранку в неділю, що стало символічним кроком у переведенні об'єкту з вугілля на водень. За лічені секунди градирня номер 5, висота якої становила близько 120 м, обвалилася на очах у сотень глядачів.

Раніше повідомлялося, що француз Рішар Плауд присвятив майже десять років свого життя тому, щоб продемонструвати великий патріотизм своїй країні, збудувавши величезну копію Ейфелевої вежі з більш ніж 700 тис. сірників.

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Теги: Франція

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