У Франції підірвано найвищу вежу електростанції у Сент-Авольді (відео)

За лічені секунди градирня номер 5, висота якої становила близько 120 м, обвалилася на очах у сотень глядачів

Акція стала символічним кроком на шляху до перепрофілювання об'єкта на виробництво «зеленого» водню замість викопного палива

У французькому місті Сент-Авольді була зруйнована найвища градирня французької вугільної електростанції Еміля Юше. Акція стала символічним кроком на шляху до перепрофілювання об'єкта на виробництво «зеленого» водню замість викопного палива. Про пише Le Figaro.

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Як зазначається, в якості символічного акту переходу на «зелений водень» замість викопного палива, велика градирня однієї з двох французьких вугільних електростанцій зруйнована внаслідок запланованого дистанційного підриву.

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Найвища вежа була підірвана близько 11-ї години ранку в неділю, що стало символічним кроком у переведенні об'єкту з вугілля на водень. За лічені секунди градирня номер 5, висота якої становила близько 120 м, обвалилася на очах у сотень глядачів.

Раніше повідомлялося, що француз Рішар Плауд присвятив майже десять років свого життя тому, щоб продемонструвати великий патріотизм своїй країні, збудувавши величезну копію Ейфелевої вежі з більш ніж 700 тис. сірників.