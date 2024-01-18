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Франція обіцяє щомісяця постачати Україні до 50 авіабомб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція обіцяє щомісяця постачати Україні до 50 авіабомб
Міністр оборони Франції Лекорню заявив, що з січня 2024 року Франція буде надавати Україні близько 50 авіабомб
фото: Reuters

Себастьян Лекорню: «Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну»

Франція обіцяє постачати Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року, також зростуть поставки артилерійських боєприпасів.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, якого цитує Le Figaro.

Міністр заявив, що з січня 2024 року Франція буде надавати Україні близько 50 авіабомб, постачання триватимуть щонайменше до кінця року. Також Лекорню повідомив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії до 3000 снарядів на місяць.

«У період з лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня – 3000 снарядів на місяць», – сказав він.

При цьому він заперечив, що росіяни перехопили ініціативу на фронті, додавши, що Москва не виграє війну проти України. Міністр наголосив, що успіхи російської армії обмежуються «двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад».

«Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну», – заявив глава Міноборони Франції.

Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров скасував свій візит до Франції з міркувань безпеки. Там має відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні.

Нагадаємо, Франція анонсувала виробництво десятків САУ Caesar для України.

Раніше повідомлялося, що Франція готується передати Збройним силам України близько 40 далекобійних ракет SCALP, кілька сотень бомб, а також самохідні артилерійські установки (САУ) Caeser, заявив президент Емманюель Макрон.

Теги: Франція військова техніка

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