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Макрон прибуде до України з візитом. ЗМІ повідомили деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Макрон прибуде до України з візитом. ЗМІ повідомили деталі
Президент Франції Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Франція працює над укладанням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною

Президент Франції Еммануель Макрон планує у лютому відвідати Україну з офіційним візитом та оголосити про новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє Le Figaro та Reuters.

«У майбутньому ми зможемо поставити набагато більше техніки і, по суті, допоможемо Україні в її оборонних потребах, зокрема, у захисті її неба. Я сам у лютому поїду в Україну та доопрацюю ці тексти», – заявив президент Франції під час прес- конференції.

Він також зазначив, що під час візиту відбудеться підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між Францією та Україною.

Зазначається, що Франція працює над укладанням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною, щоб допомогти зміцнити фінансову та оборонну незалежність України з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ України та Франції поговорили про оборонну допомогу та співпрацю, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Сежурне прибув до Києва 13 січня. Це його перший офіційний візит до України на цій посаді.

Раніше співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.

Теги: президент Еммануель Макрон незалежність Франція міністр

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