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До Києва прибув новий глава МЗС Франції (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Києва прибув новий глава МЗС Франції (фото)
Стефан Сежурне прибув до Києва потягом
фото: МЗС Франції/X

Стефан Сежурне заявив, що допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням

У суботу, 13 січня, вранці до Києва з візитом прибув міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Про це повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ Франції у мережі X.

«Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню», – йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, щодопомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням.

«Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку», – заявив очільник МЗС Франції.

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фото: МЗС Франції/X

Раніше співрозмовники французького видання Le Figaro в оточенні Сежурне повідомили, що спершу планувалась зустріч президента України Володимира Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн.

До слова, призначений 9 січня на посаду прем'єр-міністра Франції Габріель Атталь вже став об'єктом насмішок серед журналістів. Преса також відверто кепкує над тим, що цивільного партнера Атталя – Стефана Сежурне відразу ж призначили головою французького МЗС.

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Теги: Франція міністр Еммануель Макрон Україна

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