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Французька компанія зупинила транзит суден через Червоне море: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Французька компанія зупинила транзит суден через Червоне море: названо причину
фото: Reuters

Рішення було прийнято після останніх нападів на судна бойовиків-хуситів з Ємену

2 лютого французька судноплавна група CMA CGM зупинила транзит своїх суден через Баб-ель-Мандебську протоку в Червоне море через ризики для безпеки. Про це повідомляє Reuters.

За даними Reuters, таке рішення було прийнято після останніх нападів на судна бойовиків-хуситів з Ємену. Цього тижня хусити напали на на конвой, в складі якого були судна CMA CGM.

«Цей крок означає, що CMA CGM приєдналася до інших великих судноплавних компаній, які зупинили транзит через південну частину Червоного моря, закривши основний маршрут торгівлі між Азією і Європою», – пише агентство.

CMA CGM, одна з найбільших у світі контейнерних судноплавних компаній. Вона вже перенаправила частину своїх суден через південну Африку, але продовжувала відправляти деякі через Червоне море, зокрема, за підтримки ескорту французьких ВМС.

Нагадаємо, США, Велика Британія, Німеччина, Італія та інші вісім країн застерегли єменських хуситів від атак на судна у Червоному морі.

Спільне звернення було оприлюднено представниками США, Австралії, Бахрейну, Бельгії, Німеччини, Данії, Італії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії. Країни у заяві наголосили, що напади хуситів у Червоному морі є незаконними, неприйнятними та глибоко дестабілізуючими.

Зазначимо, проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, заявляючи, що бере участь у бойових діях проти Ізраїлю і нападатиме на судна, повʼязані з Ізраїлем і його союзниками.

9 грудня хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від співпраці з ізраїльськими портами.

Теги: Німеччина Франція Італія транзит Велика Британія Ємен

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