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У Франції стає більше «наддовгожителів»: дослідники пояснили феномен

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Франції стає більше «наддовгожителів»: дослідники пояснили феномен
Переважну більшість із тих, кому за 100 років, становлять жінки
фото із відкритих джерел

INED: Останніми роками у Франції з’явилася нова вікова група – люди віком від 105 років

У Франції проживає все більше людей віком від ста років, і з'явилася нова вікова група – «наддовгожителі», до якої входять ті, кому за 110 років. Про це йдеться в опублікованому дослідженні Національного інституту демографічних досліджень (INED).

«Ми є свідками вражаючого збільшення числа дуже літніх людей, навіть якщо воно, як і раніше, незначне з демографічної точки зору», – сказав в інтерв'ю французькому інформаційному агентству AFP демограф Франс Месле, один із авторів дослідження.

Французьке статистичне бюро (INSEE) оцінює кількість людей віком 105 років і старше на 1 січня 2023 року у Франції майже у дві тисячі осіб. У 1981 році приблизно стільки було довгожителів у віці 100 років. Останніх нині налічується 31 тис., що у тридцять разів більше, ніж у 1970 року.

Переважну більшість із тих, кому вже виповнилось 100 років, становлять жінки. За даними INSEE, у 2023 році – 86%. Їхня частка ще вища серед тих, кому за 105 років – понад 90% у 2020 році.

За словами Лорана Туссье, експерта з довгожителів, жінки старше 105 років зазвичай виконували важку роботу на відкритому повітрі, були фермерами чи господинями та дотримувалися здорового харчування, заснованого на необроблених продуктах.

У континентальній Франції немає жодного округу, який би виділявся кількістю людей старше ста років. Проте дослідження INED виявило дивовижну кількість людей віком 105 років і більше, особливо 110 років і старше, на Антильських островах у Карибському басейні. Порівняно з кількістю жителів, на Гваделупі та Мартиніці майже у вісім разів більше довгожителів, ніж на материку у Франції.

Чіткого пояснення цьому явищу немає, але є «припущення, які все ще потребують перевірки», такі як «специфічний характер населення цих островів, на яких переважно проживають нащадки рабів».

«Ці екстремальні умови, можливо, призвели до відбору найздатніших і, отже, можливо, до відбору генів довголіття», – зазначають дослідники.

За даними INSEE, найбільше довгожителів минулого року жило у Франції, де очікувана тривалість життя жінок найвища у Європейському союзі – 85,2 роки у 2022 році.

Найстаріша француженка Марі-Роз Тессье живе в будинку для людей похилого віку в Ле-Сабль-д'Олон, на захід від Парижа. 21 травня вона відзначить 114 день народження. Найстарішою людиною у світі зараз є 117-річна Марія Браньяс Морера, яка народилася у Сполучених Штатах та живе в Іспанії.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років, була найстаршою людиною у світі.

До слова, у Венесуелі помер найстарший чоловік у світі Хуан Вісенте Перес Мора. Йому було 114 років та 339 днів. Про це пише El Nacional.

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Теги: пенсіонери день народження феномен населення харчування пенсія чоловік жінка Франція довголіття

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