Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Населення Японії скорочується рекордними темпами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Населення Японії скорочується рекордними темпами
Демографічна криза у Японії рік від року посилюється
фото із відкритих джерел

Частка дітей віком до 15 років скоротилася до рекордних 11,4%

Населення Японії впало нижче за 125 мільйонів і продовжує скорочуватись. Про це з посиланням на нову статистику Міністерства внутрішніх справ і комунікацій країни пише The Sun.

Населення Японії без урахування іноземців за рік до жовтня 2023 скоротилося на рекордні 837 тис. осіб, або на 0,69% у річному вираженні, до 121,193 млн. 

З урахуванням іноземців населення зменшилося на 595 тис. осіб (0,48%), до 124,352 млн. Показник знижується 13-й рік поспіль.

Кількість жителів країни віком від 75 років зросла на 713 тис., до 20,08 млн, вперше перевищивши 20 млн. Кількість жителів віком від 0 до 14 років скоротилася на 329 тис., приблизно до 14,17 млн.

Частка літніх також виявилася рекордною, склавши 16,1%, а частка дітей до 15 років досягла 11,4% та оновила історичний мінімум.

З 47 префектур Японії приріст населення показала лише одна - Токіо, де кількість мешканців збільшується другий рік поспіль.

До слова, симуляція продемонструвала, що всі японці матимуть однакові прізвища до 2531 року. Симуляція, проведена японським професором показала, що до 2531 року всі в Японії будуть мати прізвище Сато. Про це пише The Register.

Наразі Сато – найпопулярніше прізвище в Японії: понад 1,5% японців пишаються тим, що носять його – трохи випереджаючи прізвище Сузукі.

Читайте також: Смертельний вірус косить населення у Японії
Теги: населення пенсіонери діти демографічна криза Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти кожну людину, яка розмовляє українською, вважають ворогом
Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області
13 березня, 07:56
Родина львів'ян, у яких народилася сьома дитина
Українка стала бабусею у 105-й раз
20 березня, 06:33
Чехи не хочуть, щоб їхня держава допомагала озброєнням Україні
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
21 березня, 07:00
Діти у Флориді не зможуть користуватись соцмережами без дозволу батьків
Влада одного зі штатів США обмежила дітям використання соцмереж
26 березня, 23:00
Від 1 квітня буде проведено перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють
Мінсоцполітики роз'яснило, чи буде цього року додаткове підвищення пенсії
27 березня, 08:30
Президент повідомив, що також сьогодні підписано новий пакет оборонної підтримки
Зеленський: В Україні чітко розуміють, до чого готуються в Росії
3 квiтня, 22:08
Деякі категорії громадян мають право на достроковий вихід на пенсію
Хто має право достроково вийти на пенсію: роз’яснення
7 квiтня, 08:19
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
8 квiтня, 16:37
Мігранти, які мають кримінальне минуле, хочуть вигнати із території Німеччини
Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
11 квiтня, 09:20

Соціум

Жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів
Жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів
Населення Японії скорочується рекордними темпами
Населення Японії скорочується рекордними темпами
У Росії чоловік закидав будівлю уряду пляшками із запальною сумішшю
У Росії чоловік закидав будівлю уряду пляшками із запальною сумішшю
Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці
Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці
У Сіднеї сталася різанина в торговому центрі: шестеро загиблих
У Сіднеї сталася різанина в торговому центрі: шестеро загиблих
Росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського (відео)
Росіяни вигадали новий фейк про майбутню втечу Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
22K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
9806
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
6069
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4684
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
4521
Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось

Новини

ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Сьогодні, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Сьогодні, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua