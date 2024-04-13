Населення Японії скорочується рекордними темпами

Демографічна криза у Японії рік від року посилюється

Частка дітей віком до 15 років скоротилася до рекордних 11,4%

Населення Японії впало нижче за 125 мільйонів і продовжує скорочуватись. Про це з посиланням на нову статистику Міністерства внутрішніх справ і комунікацій країни пише The Sun.

Населення Японії без урахування іноземців за рік до жовтня 2023 скоротилося на рекордні 837 тис. осіб, або на 0,69% у річному вираженні, до 121,193 млн.

З урахуванням іноземців населення зменшилося на 595 тис. осіб (0,48%), до 124,352 млн. Показник знижується 13-й рік поспіль.

Кількість жителів країни віком від 75 років зросла на 713 тис., до 20,08 млн, вперше перевищивши 20 млн. Кількість жителів віком від 0 до 14 років скоротилася на 329 тис., приблизно до 14,17 млн.

Частка літніх також виявилася рекордною, склавши 16,1%, а частка дітей до 15 років досягла 11,4% та оновила історичний мінімум.

З 47 префектур Японії приріст населення показала лише одна - Токіо, де кількість мешканців збільшується другий рік поспіль.

До слова, симуляція продемонструвала, що всі японці матимуть однакові прізвища до 2531 року. Симуляція, проведена японським професором показала, що до 2531 року всі в Японії будуть мати прізвище Сато. Про це пише The Register.

Наразі Сато – найпопулярніше прізвище в Японії: понад 1,5% японців пишаються тим, що носять його – трохи випереджаючи прізвище Сузукі.