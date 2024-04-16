Боррель: Дешевше купити Україні Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС

Боррель заявив, що всі можуть зробити більше, щоб виконати європейські зобов'язання

Боррель підкреслив, що проблема не в часі, а в кількості

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що перш ніж говорити про відновлення України, необхідно уникнути її руйнування. Тому дешевше купити системи Patriot, аніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися російські війська. Про це повідомляє Le Monde.

Відповідаючи на запитання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, Боррель заявив, що всі можуть зробити більше, щоб виконати європейські зобов'язання.

«Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять», – заявив він.

Боррель підкреслив, що проблема не в часі, а в кількості.

«Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни», – зазначив глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, Україні для захисту територій необхідно бути набагато сильнішою за ворога. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю PBS NewsHour.

Коментуючи питання щодо важливості фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки (США), Зеленський заявив, що «без цієї підтримки у нас не буде жодних шансів на перемогу».

Президент зауважив, що для повноцінного захисту підконтрольних Україні територій необхідно, аби українські військові мали такі самі обсяги артилерійських снарядів, як й у росіян.

Зеленський сподівається, що американський Конгрес ухвалить позитивне рішення про виділення фінансування найближчими днями чи тижнями, але не довше.

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До слова, президент України у вечірньому зверненні 15 квітня наголосив на необхідності ППО для України. Зокрема, очільник держави навів приклад ефектної роботи протиповітряної оборони на Близькому Сході.