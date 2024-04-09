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Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Волкер вважає, що Україна повинна атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії
фото Радіо Свобода

Дипломат «докорінно не згоден» з позицією США щодо припинення атак по НПЗ Росії

Україна повинна і далі продовжувати виводити з ладу нафтопереробні заводи на території Росії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.

За його словами, він «докорінно не згоден» з позицією США щодо припинення атак по НПЗ Росії.

«Звичайно, я приватна особа і не представляю уряд США. Але я вважаю, що це докорінно неправильно, і люди повинні усвідомити, що йде війна. Щодня Росія атакує українські енергетичні об'єкти, вони атакують Харків, вони атакують мирних жителів, вони атакують усе. І пропонувати, щоб Україна не чинила опір речам, які посилюють військовий потенціал Росії, - я вважаю незрозумілим, що ми це пропонуємо», – заявив Волкер.

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Він підкреслив, що Україна повинна виводити з ладу ці НПЗ.

«І здебільшого виводять з ладу нафтопереробні заводи, які беруть сиру нафту і переробляють її, наприклад, на авіаційне пальне, яке використовують російські винищувачі та бомбардувальники. Звичайно, слід це виводити з ладу», – заявив Волкер.

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Дипломат додав, що дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни.

«(Російському диктатору Володимиру, - ред.) Путіну це сходить з рук, оскільки населення Росії вважає, що вони роблять справедливу справу, і вважає, що це «спеціальна військова операція з порятунку від нацистів», тому що всередині Росії не відчувають війну. Тому важливо, щоб росіяни побачили, що їхня власна військова інфраструктура наражається на ризик», – заявив він.

Волкер вважає, що Україна повинна не тільки продовжувати знищувати НПЗ, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії.

«Особливо ту, яка використовується для нападу на Україну. Так що аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів – усе це є військовими цілями, і це законно. Чого Україна не повинна робити, так це того, що робить Росія: нападати на житлові будинки, школи, лікарні. Ніхто не повинен цього робити, і Росія теж не повинна цього робити. А ось військові цілі – абсолютно ок», – підкреслив він.

Як відомо, наприкінці березня видання Financial Times повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російським НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Однак після цього удари по російським НПЗ продовжились. Зокрема, 2 квітня Україна завдала масштабного удару по території Росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво «Шахедів».

Нагадаємо, президент Зеленський закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.За словами Зеленського, поки Україна не знатиме, що має постійну підтримку США, то залишатиметься там, де є зараз на сході. Він додав, що ЗСУ можуть проводити обмежені наступальні операції, але щоб витіснити росіян, потрібно більше зброї.

Якщо найближчим часом Конгрес Сполучених Штатів Америки не затвердить рішення про надання допомоги Києву, Україна програє війну з Росією, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Теги: Харків пальне населення інфраструктура Курт Волкер Україна військові війна росія росіяни

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