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Скільки в Україні зниклих безвісти: названо цифру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки в Україні зниклих безвісти: названо цифру
На сьогодні у розшуку перебувають 50 150 осіб
фото з відкритих джерел

З початком російського повномастшбаного вторгнення кількість зниклих безвісти зросла в чотири рази

Наразі в Україні зниклими безвісти є понад 50 тис. людей. До повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов.

За його словами, до початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважалися 12 292 українців.

«З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в чотири рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб», – повідомив Нєбитов.

Він також зазначив, що через непередбачувану ситуацію на фронті, масовані російські атаки на міста, міграцію населення і тимчасову окупацію територій збір інформації та перевірка даних ускладнюються.

«Навантаження на карний розшук збільшилося, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротися за кожну людську долю», – зауважив Андрій Нєбитов

Нєбитов наголошує на важливості розвитку розшукової роботи: пошуку нових алгоритмів дій, міжнародного партнерства, оновленні законодавства та залученні сучасних технологій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 26 березня призначив Артура Добросердова на посаду уповноваженого з питань людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

Як повідомлялося, за період окупації півострова Крим зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини, 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу. 

Теги: населення Національна поліція України

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