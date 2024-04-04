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Відбувся запуск першого в Україні мобільного застосунку про соціальні послуги

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відбувся запуск першого в Україні мобільного застосунку про соціальні послуги
У застосунку можна знайти контактні дані, інформацію про режим роботи кожної з установ, ознайомитися з переліком соціальних послуг, які в них можна отримати
фото: пресслужба Міністерства соціальної політики України

Застосунок містить карту надавачів соціальних послуг територіальних громад

Харківська обласна військова адміністрація спільно з Дитячим фондом ООН запустили перший в Україні мобільний застосунок «Соціальні послуги Харківщини». Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

«На Харківщині запрацював перший в Україні мобільний застосунок, який цифрував всі соціальні послуги», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що застосунок містить карту надавачів соціальних послуг територіальних громад:

  • центрів надання соціальних послуг;
  • центрів соцслужб;
  • територіальних центрів соціального обслуговування;
  • інтернатних установ системи соцзахисту населення тощо.

Також у застосунку можна знайти контактні дані, інформацію про режим роботи кожної з установ, ознайомитися з переліком соціальних послуг, які в них можна отримати.

Наступна функція, яку планують додати до застосунку, – онлайн-запис, який буде передаватися до центру життєстійкості. Профільні спеціалісти відстежуватимуть, з якої громади звертається людина, щоб скерувати до неї мобільну команду та надати соціальну послугу.

Завантажити застосунок можна тут.

Нагадаємо, у Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей. 

Стало відомо, що в Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності.

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Теги: тарифи послуги населення застосунок

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