Відбувся запуск першого в Україні мобільного застосунку про соціальні послуги
Застосунок містить карту надавачів соціальних послуг територіальних громад
Харківська обласна військова адміністрація спільно з Дитячим фондом ООН запустили перший в Україні мобільний застосунок «Соціальні послуги Харківщини». Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.
«На Харківщині запрацював перший в Україні мобільний застосунок, який цифрував всі соціальні послуги», – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що застосунок містить карту надавачів соціальних послуг територіальних громад:
- центрів надання соціальних послуг;
- центрів соцслужб;
- територіальних центрів соціального обслуговування;
- інтернатних установ системи соцзахисту населення тощо.
Також у застосунку можна знайти контактні дані, інформацію про режим роботи кожної з установ, ознайомитися з переліком соціальних послуг, які в них можна отримати.
Наступна функція, яку планують додати до застосунку, – онлайн-запис, який буде передаватися до центру життєстійкості. Профільні спеціалісти відстежуватимуть, з якої громади звертається людина, щоб скерувати до неї мобільну команду та надати соціальну послугу.
Завантажити застосунок можна тут.
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