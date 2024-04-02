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Чоловік на Рівненщині обікрав сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чоловік на Рівненщині обікрав сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»
Обвинувачений свою вину визнав, тому суддя замість 5 років ув'язнення призначив йому іспитовий термін, читання цивільного кодексу та «Кайдашевої сім'ї» Нечуя-Левицького
фото з відкритих джерел

Свою крадіжку чоловік пояснив тим, що його обурили плани сестри продати успадкований від матері будинок

На Рівненщині місцевий житель виніс із будинку своєї сестри весь садовий інвентар. За це суддя призначив йому іспитовий термін та зобов'язав прочитати роман Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Про це стало відомо з вироку суду.

Повідомляється, що сестра звинувачувала брата у крадіжці інвентарю на суму понад 6 тис. Серед приладдя були ножівки по дереву та металу, ломи, пласкогубці, цвяхи, саморізи, газовий та розвідний ключі, зубрила, сокири, кусачки та плетений кошик.

Обвинувачений зі свого боку стверджував, що забрав лише своє майно. Він нібито придбав його, поки жив у будинку, який до слова, сестра успадкувала.

Із матералів справи стає відомо, що їхня мати померла 4 роки тому. Вона склала заповіт лише на доньку, а сину не залишила нічого, бо той погрожував, що відбере або спалить будинок. Перед крадіжкою чоловік нібито попередив сестру, що прийде, однак у день його візиту вдома нікого не було.

Тож 25 травня 2023 року чоловік зайшов на приватну територію, зірвав з господарської будівлі замок і забрав приладдя. Потім він «зламав» двері будинку та виніс плужок і огортач, які також нібито належать йому.

Свої дії він пояснив тим, що його обурили плани сестри продати успадкований будинок.

За словами жінки, брат неодноразово приїжджав до неї після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ, зривав замки, викидав речі, писав повідомлення з погрозами та побажаннями смерті.

Обвинувачений свою вину визнав і розкаявся, тож суддя замість 5 років ув'язнення призначив йому іспитовий термін, читання цивільного кодексу та «Кайдашевої сім'ї» Нечуя-Левицького.

Скріншот справи № 557/1224/23
Скріншот справи № 557/1224/23
Гощанський районний суд

Запобіжний захід чоловіку суд не обирав.

Нагадаємо, у Полтаві до п'яти років позбавлення воді засуджено жінку, яка 19 разів не заплатила за продукти харчування в одному і тому ж магазині. 

З магазину підозрювана виносила лише продукти харчування, як-от: ковбасу, сири, десерти, м'ясо, корм для котів, сметану та інше. Вона могла набрати продуктів на 300-500 грн, не заплатити, а наступного дня знову прийти в той самий магазин, що фіксували камери спостереження. 

До слова, у Львові засудили до позбавлення волі місцевого мешканця, який протягом 14-19 лютого 2019 року 14 разів крав шоколадки «Світоч» в супермаркеті «Сільпо».

Також у Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації. Свої дії він пояснив тим, що він «проти війни». 

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Теги: Сільпо суддя серіал будинок чоловік магазин майно харчування роман продукти

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