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Фінансові оборудки на ремонті Південного мосту: у Києві низка посадовців отримала підозри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінансові оборудки на ремонті Південного мосту: у Києві низка посадовців отримала підозри
Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році. З 1992 року ним почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії
фото: vechirniy.kyiv.ua

У квітні минулого року між директором КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством було укладено договір на проведення протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів на Південному мосту

У справі про привласнення близько мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту Південного мосту у Києві через використання дорожчих будівельних матеріалів, повідомлено підозру підряднику. Про це повідомила пресслужба Головного управління нацполіції в столиці.

За даними поліції, у квітні минулого року між директором КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством було укладено договір на проведення протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів на Південному мосту та естакад з нього.

«Посадовець підприємства-замовника, перебуваючи у змові зі службовими особами підрядної організації, вирішили заволодіти бюджетними коштами, замінивши залучені до ремонту будівельні матеріали на аналогічні, але дорожчі за ціною. Зокрема, під час робіт використовувалась інша бетонна суміш, яка призвела до збільшення витрат на суму близько одного мільйона гривень», – повідомили у поліції.

Наразі ексдиректору зазначеного приватного товариства та його заступнику слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Учасникам злочинної схеми загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією провели обшуки в офісних приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» та підрядного підприємства. Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у Києві.

Раніше повідомлялося, що ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року.

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Теги: поліція суд міст Київ

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