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У Польщі затримано ​​білорусів і поляка, які готували диверсії за наказом РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Польщі затримано ​​білорусів і поляка, які готували диверсії за наказом РФ
Затримані намагалися підпалити один об’єкт у Гданську та підпалили ще два
фото: rp.pl

Затриманим  було пред'явлено звинувачення в «участі в організованому злочинному угрупованні, спрямованому на проведення діяльності зовнішньої розвідки проти Республіки Польща»

У Польщі правоохоронці арештували трьох осіб – двох білорусів і поляка – за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки. За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів. Про це повідомляє Rzeczpospolita

За інформацією видання, затримані намагалися підпалити один об’єкт у Гданську та підпалили ще два: у Гдині та Марках під Варшавою. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки та Національної прокуратури, вони зробили це за гроші – з розрахунку 10 тис. євро за один об'єкт. 

Старшому білорусу 37 років, молодшому – 35 років. В одного білоруський паспорт, інший залишився в Польщі за "картою поляка". Третій затриманий – 40-річний поляк, мешканець Поморського воєводства.

Затриманим пред'явили звинувачення в «участі в організованому злочинному угрупованні, спрямованому на проведення діяльності зовнішньої розвідки проти Республіки Польща», участі у діяльності російської розвідки та здійснення диверсійно-диверсійної діяльності на території Польщі. 

 Суд обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує аж до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, потужна пожежа охопила польське місто поблизу Катовіце, горів автопарк. Також у Варшаві сталася масштабна пожежа.  

Раніше повідомлялося, що російські хакери, пов'язані з ГРУ, здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.

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Теги: росія Польща шпигун

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