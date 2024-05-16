Франція ввела війська у Нову Каледонію

Заворушення спалахнули через новий законопроєкт, що ухвалили в Парижі напередодні. Він дозволить жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції

Після кількох ночей заворушень у Новій Каледонії оголосили надзвичайний стан. Уряд також оголосив про розгортання військових «для забезпечення безпеки» портів і аеропортів. Таке рішення ухвалене на прохання президента республіки Еммануеля Макрона на засіданні Ради оборони, оскільки Нова Каледонія є заморською територією Франції. Про це повідомляє французька телевізійна та радіомережа новин BFMTV.

У заяві Єлисейського палацу йдеться про запровадження надзвичайного стану з метою повернення порядку на острів.

«Будь-які акти насильства є неприпустимими, із ними нещадно боротимуться, щоб забезпечити повернення республіканського порядку», – наголосив Макрон.

Із метою мирного діалогу, йдеться у документі, президент запрошує делегації Нової Каледонії до Парижа на переговори.

Основні партії Нової Каледонії, як ті, що виступають за незалежність, так і ті, що проти неї, напередодні також закликали до «спокою і розуму».

Четверо людей загинули під час заворушень у французькій Новій Каледонії 15 травня. Заворушення спалахнули через новий законопроєкт, що ухвалили в Парижі напередодні, 14 травня. Він дозволить жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції. Деякі місцеві лідери бояться, що цей крок розбавить голоси канаків — корінного меланезійського населення.

Водночас на архіпелазі у Тихому океані зараз перебувають близько 1800 поліцейських і жандармів, Як повідомляє France Info, очікується прибуття ще 500 офіцерів.

Безлад та насильство там спалахнули останніми днями на тлі розгляду Національною асамблею конституційної реформи. Табір прихильників незалежності, до якого входить корінне населення – канаки, виступав рішуче проти неї.

У столиці Нумеа одночасно з демонстрацією за незалежність та протестами були розграбовані магазини, підпалені будинки та сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Загинули четверо осіб. Кількасот людей були поранені, у тому числі близько сотні поліцейських і жандармів, за словами міністра внутрішніх справ та у справах заморських територій Жеральда Дарманена.

У ніч на середу депутати парламенту Франції все ж ухвалили поправку, що розморожує виборчі списки та поширює право голосу на тих, хто проживає на території більш як десять років. На практиці, це дозволить 25 000 громадян приєднатися до виборчих списків.

Нова Каледонія — третя у світі країна за виробництвом нікелю. Виборча реформа — один з ключових етапів у боротьбі за роль Франції на багатому корисними копалинами острові. Франція анексувала острів у 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році.

Нагадаємо, від травня 1998 року згідно з Нумейською угодою виборче право на архіпелазі було заморожене. Право голосу на виборах і референдумах зберігалося за особами лише за певних умов, щоб зберегти представництво корінного народу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні додаткового озброєння.