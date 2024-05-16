Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція ввела війська у Нову Каледонію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція ввела війська у Нову Каледонію
Четверо людей загинули під час заворушень у французькій Новій Каледонії 15 травня
фото з відкритих джерел

Заворушення спалахнули через новий законопроєкт, що ухвалили в Парижі напередодні. Він дозволить жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції

Після кількох ночей заворушень у Новій Каледонії оголосили надзвичайний стан. Уряд також оголосив про розгортання військових «для забезпечення безпеки» портів і аеропортів. Таке рішення ухвалене на прохання президента республіки Еммануеля Макрона на засіданні Ради оборони, оскільки Нова Каледонія є заморською територією Франції. Про це повідомляє французька телевізійна та радіомережа новин BFMTV.
У заяві Єлисейського палацу йдеться про запровадження надзвичайного стану з метою повернення порядку на острів.

«Будь-які акти насильства є неприпустимими, із ними нещадно боротимуться, щоб забезпечити повернення республіканського порядку», – наголосив Макрон.

Із метою мирного діалогу, йдеться у документі, президент запрошує делегації Нової Каледонії до Парижа на переговори.

Основні партії Нової Каледонії, як ті, що виступають за незалежність, так і ті, що проти неї, напередодні також закликали до «спокою і розуму».

Четверо людей загинули під час заворушень у французькій Новій Каледонії 15 травня. Заворушення спалахнули через новий законопроєкт, що ухвалили в Парижі напередодні, 14 травня. Він дозволить жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції. Деякі місцеві лідери бояться, що цей крок розбавить голоси канаків — корінного меланезійського населення.

Водночас на архіпелазі у Тихому океані зараз перебувають близько 1800 поліцейських і жандармів, Як повідомляє France Info, очікується прибуття ще 500 офіцерів.

Безлад та насильство там спалахнули останніми днями на тлі розгляду Національною асамблею конституційної реформи. Табір прихильників незалежності, до якого входить корінне населення – канаки, виступав рішуче проти неї.

У столиці Нумеа одночасно з демонстрацією за незалежність та протестами були розграбовані магазини, підпалені будинки та сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Загинули четверо осіб. Кількасот людей були поранені, у тому числі близько сотні поліцейських і жандармів, за словами міністра внутрішніх справ та у справах заморських територій Жеральда Дарманена.

У ніч на середу депутати парламенту Франції все ж ухвалили поправку, що розморожує виборчі списки та поширює право голосу на тих, хто проживає на території більш як десять років. На практиці, це дозволить 25 000 громадян приєднатися до виборчих списків.

Нова Каледонія — третя у світі країна за виробництвом нікелю. Виборча реформа — один з ключових етапів у боротьбі за роль Франції на багатому корисними копалинами острові. Франція анексувала острів у 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році.

Нагадаємо, від травня 1998 року згідно з Нумейською угодою виборче право на архіпелазі було заморожене. Право голосу на виборах і референдумах зберігалося за особами лише за певних умов, щоб зберегти представництво корінного народу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні додаткового озброєння.

 

Теги: Франція Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юнацька збірна України U-19 зіграє на Євро-2024. Матчі фінальної стадії відбудуться з 15 по 28 липня у Белфасті та Ларні
Жеребкування Євро-2024: юнацька збірна України U-19 дізналася суперників
17 квiтня, 17:56
В Єлисейському палаці заявили, що не мають жодного відношення до цього проєкту
Французька кінокомпанія зніме серіал про дружину президента Франції Бріжит Макрон
18 квiтня, 15:44
Переважну більшість із тих, кому за 100 років, становлять жінки
У Франції стає більше «наддовгожителів»: дослідники пояснили феномен
27 квiтня, 23:18
Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара
Франція попереджає про сплеск небезпечної хвороби напередодні Олімпіади
25 квiтня, 17:11
Французького актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних злочинах проти 13 жінок
Друга Путіна Жерара Депардьє затримано у Парижі
29 квiтня, 14:31
Україна століттями воює за незалежність, і ця боротьба триватиме ще довго, переконаний азовець
Боєць «Азова» відповів, коли закінчиться війна в Україні
28 квiтня, 19:17
Переговори Макрона та Сі Цзіпіна стосуватиметься міжнародних криз, насамперед війни в Україні та ситуації на Близькому Сході
Сі Цзіньпін їде до Франції, аби обговорити із Макроном ситуацію в Україні
30 квiтня, 08:53
Представниця російського МЗС пригрозила, що Росія вдарить по французьких військах, якщо ті опиняться на полі бою в Україні
Кремль пригрозив Макрону
8 травня, 14:02
Війська третього піхотного полку французького іноземного легіону в Африці
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
7 травня, 17:33

Політика

Лавров порівняв Путіна із віслюком (відео)
Лавров порівняв Путіна із віслюком (відео)
Франція ввела війська у Нову Каледонію
Франція ввела війська у Нову Каледонію
Туреччина допомагає Путіну продавати нафту – Politico
Туреччина допомагає Путіну продавати нафту – Politico
Що Путін хоче від Сі Цзіньпіна? Експерт назвав три найважливіші речі
Що Путін хоче від Сі Цзіньпіна? Експерт назвав три найважливіші речі
Путін віддав високі пости у владі сімом колишнім охоронцям (список)
Путін віддав високі пости у владі сімом колишнім охоронцям (список)
Путін зробив першу заяву після переговорів із Сі Цзіньпіном
Путін зробив першу заяву після переговорів із Сі Цзіньпіном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
28K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
23K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
12K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
9807
«Воно чи вони?» Фаріон відповіла, як правильно називати переможця Євробачення Nemo
9317
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua