Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ – BBC

Тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Білгородської областей

Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow (або як їх називають у Франції Scalp, – ред.) прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км. Це сказав анонімний французький офіцер військової авіації, пише BBC News.

«Ми повинні дозволити (Україні) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну», – сказав минулого тижня президент Франції Емануель Макрон.

За словами офіцера військової авіації, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.

Однак, як зауважують журналісти видання, такі операції будуть обмежені з точки зору того, що вони можуть досягти.

«Українські Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону для їх запуску, що робить їх уразливими для російських систем ППО. Літаки F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для таких завдань. Але президент Зеленський визнає, що досі не ясно, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії», – сказано у статті.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців.