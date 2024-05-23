Історик, боєць батальйону «Свобода»: росіяни воюють у стилістиці ординців

«Якщо ми зараз їх не зупинимо, вони у прямому сенсі спалять весь наш світ»

Те, як Росія веде війну на території України, відповідає Великим завойовницьким походам Тамерлана чи Чингісхана. Таку думку виразив музейник, кандидат історичних наук і доброволець Олександр Хоменко в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, те, що об'єднує сучасних російських загарбників та середньовічних монгольських, – це спалювати та вбивати все довкола.

«Там, де росіяни проходять, є лише смерть. Ані в Луганській, ані у Донецькій областях я не зустрічав людей, які б чекали на «рускій мір», тому що «рускій мір» заходить тільки так. І навіть якщо ти дивом уцілієш, то житимеш буквально на попелищі», – пояснив Хоменко.

Історик додав, що це перша війна у ХХІ столітті, яка має настільки чітко виражений геноцидний характер.

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

До слова, російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За словами Коваленка, ворог продовжує рівняти руїни міста із землею ударами керованих авіаційних бомб.

Також військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року.