Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу

Зловмисники зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам

Правоохоронці викрили понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань

Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів. Про це повідомляє СБУ.

Операція була проведена у восьми країнах Європи, де вдалося викрити понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань. Останні ж займались розробкою й розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, а саме:

Pikabot;

System BC;

Bumblebee;

Smokeloader;

IcedID.

Згідно з даними розслідування, затримані зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам.

Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення. Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США», – додає СБУ.

Для отримання таємних відомостей хакери проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою шпигунських програм, а також фішингових розсилок.

Затримані зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам фото: ssu.gov.ua/СБУ

В Україні було проведено обшук в одного з організаторів угруповання. Правоохоронці виявили мобільний телефон, а також комп'ютерну техніку й серверне обладнання. Зокрема інші обшуки провели у Київській області та Запоріжжі. В інших країнах ЄС та Північної Америки правоохоронці вилучили 90 серверів та заблокували понад 1 тис. доменів, які використовували хакери.

«Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів», – пише СБУ.

Операція була проведена у восьми країнах Європи фото: ssu.gov.ua/СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводила інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони.

Раніше російські хакери, пов'язані з ГРУ, здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.