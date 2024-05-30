Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу
Зловмисники зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці викрили понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань

Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів. Про це повідомляє СБУ.

Операція була проведена у восьми країнах Європи, де вдалося викрити понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань. Останні ж займались розробкою й розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, а саме:

  • Pikabot;
  • System BC;
  • Bumblebee;
  • Smokeloader;
  • IcedID.

Згідно з даними розслідування, затримані зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам.

Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію
Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Наявність доступу до мереж дозволяла хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення. Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США», – додає СБУ.

Для отримання таємних відомостей хакери проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою шпигунських програм, а також фішингових розсилок.

Затримані зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам
Затримані зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам
фото: ssu.gov.ua/СБУ

В Україні було проведено обшук в одного з організаторів угруповання. Правоохоронці виявили мобільний телефон, а також комп'ютерну техніку й серверне обладнання. Зокрема інші обшуки провели у Київській області та Запоріжжі. В інших країнах ЄС та Північної Америки правоохоронці вилучили 90 серверів та заблокували понад 1 тис. доменів, які використовували хакери.

«Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів», – пише СБУ.

Операція була проведена у восьми країнах Європи
Операція була проведена у восьми країнах Європи
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводила інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони.

Раніше російські хакери, пов'язані з ГРУ, здійснили кібератаку на урядові установи Польщі.

Читайте також: Замість параду – війна в Україні. Хакери зламали телеканали в російських регіонах
Теги: СБУ ФБР хакер Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск запропонували ЄС створити щит протиповітряної оборони
Польща та Греція закликали ЄС створити спільний повітряний щит
24 травня, 01:49
Силам оборони вдалося уразити чотири ворожі кораблі завдяки дронам Sea Baby
Глава СБУ офіційно підтвердив – дрони Sea Baby оснащені системами «Град»
23 травня, 18:33
Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми
Допомагав окупантам, а потім мобілізувався до ЗСУ. Служба безпеки викрила колаборанта
23 травня, 16:25
Закон спрямований на поступову інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС
Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом
22 травня, 12:14
«Росія повинна буде заплатити у будь-якому випадку»
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
17 травня, 12:40
Чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
13 травня, 23:57
Європа тисне на Росію через зріджений газ
Санкції проти Росії: ЄС затягує петлю на газовому ринку
10 травня, 14:44
Можливо, в історії з Рубаном, Савченко і Ко Кремль прагнув створити видимість спроби заколоту, аби продемонструвати світові загрозу нового Майдану
«Трест», що луснув?
8 травня, 11:56
Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
6 травня, 10:35

Кримінал

Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу
Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу
Як влада готувалася до нового наступу росіян? Поліція узялася за чиновників Харківської ОДА
Як влада готувалася до нового наступу росіян? Поліція узялася за чиновників Харківської ОДА
Загибель бійців 128-ї бригади на Запоріжжі: Генпрокуратура дала роз'яснення у справі
Загибель бійців 128-ї бригади на Запоріжжі: Генпрокуратура дала роз'яснення у справі
Вірив Путіну та поширював фейки про ЗСУ. Інженер «Антонова» сідає в тюрму
Вірив Путіну та поширював фейки про ЗСУ. Інженер «Антонова» сідає в тюрму
«Отримайте виплату від польських партнерів»: кіберполіція попереджає про шахрайську схему
«Отримайте виплату від польських партнерів»: кіберполіція попереджає про шахрайську схему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
22K
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
14K
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
14K
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
7108
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
6739
Іво Бобул радісно обійняв Ірину Фаріон. Що сталося?

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua