Італія продовжить надзвичайний стан до кінця жовтня



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Італія є однією із найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня

Уряд Італії планує продовжити надзвичайний стан у країні до кінця жовтня. Таке рішення дозволить затверджувати заходи щодо стримування пандемії за допомогою урядових указів без схвалення парламенту.

Про це повідомляє видання Politico.

Відзначається, що уряд хоче продовження надзвичайного стану, незважаючи на жорсткі протести опозиційних партій.

«Уряд ухвалить рішення про продовження надзвичайного стану до 31 жовтня тільки після подальшого проходження в парламенті», - заявив у вівторок міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

У вівторок вдень прем'єр-міністр Джузеппе Конте проінформує сенаторів про наміри уряду. Те ж саме він зробить в парламенті у середу вранці.

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан на початку січня, щоб міністри могли впоратися з кризою коронавірусу. Термін його дії завершиться в кінці липня.

«Можливе продовження (надзвичайного стану - ЄП) просто означає, що ми в змозі і далі вживати необхідних заходів, тому ви не повинні дивуватися, якщо буде прийнято рішення продовжити надзвичайний стан», - сказав Джузеппе Конте.

Опозиційні партії кажуть, що будуть оскаржувати це рішення. Минулого тижня лідер «Ліги» Маттео Сальвіні заявив, що «надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я немає ... будь-хто, хто хоче продовжити надзвичайний стан, є ворогом Італії».

Також зазначимо, що за даними ООН за час пандемії світовий туризм втратив $320 млрд.