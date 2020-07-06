Одній із затриманих українок дозволили в’їхати у Грецію



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Киянка Анна Валевська розповіла, як вона потрапила до Греції

Киянці зробили виняток як студентці на підставі клопотання посольства і залученого адвоката

Українці Анні Валевській, яка була серед сімнадцятьох затриманих в аеропорту Афін, офіційно дозволили в'їхати в Грецію. Їй зробили виняток як студентці університету Франції.

Про це вона сама написала у Facebook.

«Мене впустили до Греції, штамп в паспорті про в’їзд є. Представник французької поліції в Греції сказав, що без довгострокової візи до Франції мене не впустять. Можу на законних підставах залишатися в Греції до 90 днів», — написала дівчина.

Вона розповіла що мала при собі, студентський квиток магістерської програми університету в ЄС, розклад занять, а також скан контракту на оплату.

У посольстві України в Греції повідомили журналістам, що киянці зробили виняток як студентці на підставі клопотання посольства і залученого адвоката.

«Левківська на законних підставах в’ їхала до Греції. Наразі з представником французької поліції в Греції з’ясовується питання щодо наявності підстав для подальшої подорожі Левківської до Франції. Ведеться робота консула щодо інших громадян України», — додали в дипустанові.

Нагадаємо, що українці, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.