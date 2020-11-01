У Тбілісі почалися протести через результати парламентських виборів
На акцію протесту також прийшли представники опозиційних партій
У центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости».
Протестувальники збираються під будівлею парламенту Грузії, зараз вони перекрили рух проспектом Руставелі. Поки що опозиція поводить себе мирно, зіткнень з силовиками не було.
Opposition parties and their supporters gather in central #Tbilisi, #Georgia pic.twitter.com/z8rJo2rBQV— marqs (@MarQs__) November 1, 2020
Як відомо, 31 жовтня в Грузії відбулися чергові парламентські вибори.
Відповідно до оприлюднених результатів екзитполів, перемогу на парламентських виборах у Грузії здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».
Натомість Саакашвілі заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.
Слід зазначити, що виборчий бар’єр у Грузії становив 1%. Великі шанси потрапити до нового складу парламенту має ультраправий «Альянс патріотів», якого викрили в тому, що він фінансується з Росії.