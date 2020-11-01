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    У світі

    У Тбілісі почалися протести через результати парламентських виборів

    • Розсилка
    Опозиція поводить себе мирно - У Тбілісі почалися протести через результати парламентських виборів
    Опозиція поводить себе мирно

    На акцію протесту також прийшли представники опозиційних партій

    У центрі грузинської столиці Тбілісі почали збиратися прихильники опозиції, які не згодні з результатами парламентських виборів. Про це повідомляє російське агентство «РИА Новости».

    Протестувальники збираються під будівлею парламенту Грузії, зараз вони перекрили рух проспектом Руставелі. Поки що опозиція поводить себе мирно, зіткнень з силовиками не було.

    Як відомо, 31 жовтня в Грузії відбулися чергові парламентські вибори.

    Відповідно до оприлюднених результатів екзитполів, перемогу на парламентських виборах у Грузії здобуває правляча партія «Грузинська мрія». Зі значним відривом позаду йде сформована Михайлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».

    Натомість Саакашвілі заявив, що «Національний рух» і інші опозиційні групи отримали абсолютну більшість у Грузії. Експрезидент також заявив, що не прагне до посади прем'єр-міністра, але пообіцяв протистояти владі до кінця.

    Слід зазначити, що виборчий бар’єр у Грузії становив 1%. Великі шанси потрапити до нового складу парламенту має ультраправий «Альянс патріотів», якого викрили в тому, що він фінансується з Росії.

    вибори Грузія Twitter опозиція
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