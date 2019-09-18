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    Киян попереджають про шквальний вітер і зниження температури повітря

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    Киян попереджають про шквальний вітер і зниження температури повітря

    Рятувальники нагадують, що під час посилення вітру потрібно щільно закрити усі вікна та двері будинків

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила киян та жителів Київської області про погіршення погоди протягом доби 18 вересня.

    В Українському Гідрометцентрі поінформували, що у столиці пориви вітру становитимуть 15-20 метрів за секунду (перший рівень небезпечності).

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    «Температура у місті знизиться до 12-14 градусів вдень. Протягом дня прогнозують невеликі дощі», - йдеться у повідомленні.

    В Управлінні з питань цивільного захисту Київської міськдержадміністрації нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру. 

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.      

    Як повідомлялося, у Карпатах сьогодні пішов дрібний сніг (фото).

    Нагадаємо, 18 вересня синоптики в Україні прогнозують похолодання, вітер і дощі.

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