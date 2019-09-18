Киян попереджають про шквальний вітер і зниження температури повітря
Рятувальники нагадують, що під час посилення вітру потрібно щільно закрити усі вікна та двері будинків
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила киян та жителів Київської області про погіршення погоди протягом доби 18 вересня.
В Українському Гідрометцентрі поінформували, що у столиці пориви вітру становитимуть 15-20 метрів за секунду (перший рівень небезпечності).
«Температура у місті знизиться до 12-14 градусів вдень. Протягом дня прогнозують невеликі дощі», - йдеться у повідомленні.
В Управлінні з питань цивільного захисту Київської міськдержадміністрації нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру.
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Як повідомлялося, у Карпатах сьогодні пішов дрібний сніг (фото).
Нагадаємо, 18 вересня синоптики в Україні прогнозують похолодання, вітер і дощі.