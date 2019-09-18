Киян попереджають про шквальний вітер і зниження температури повітря



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Рятувальники нагадують, що під час посилення вітру потрібно щільно закрити усі вікна та двері будинків

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила киян та жителів Київської області про погіршення погоди протягом доби 18 вересня.

В Українському Гідрометцентрі поінформували, що у столиці пориви вітру становитимуть 15-20 метрів за секунду (перший рівень небезпечності).

«Температура у місті знизиться до 12-14 градусів вдень. Протягом дня прогнозують невеликі дощі», - йдеться у повідомленні.

В Управлінні з питань цивільного захисту Київської міськдержадміністрації нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру.

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомлялося, у Карпатах сьогодні пішов дрібний сніг (фото).

Нагадаємо, 18 вересня синоптики в Україні прогнозують похолодання, вітер і дощі.