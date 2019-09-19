У Києві сильний вітер зламав десятки дерев (фото)



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Працівники підприємства першочергово прибрали гілки та дерева, що заважають пішоходам чи є перешкодою для проїзду автомобілів

У «Київзеленбуді» зафіксували 26 зламаних дерев

У Києві сильний вітер за останні два дні зламав щонайменше 26 дерев.

Про це повідомила пресслужба КО «Київзеленбуду» на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що аварійно-диспетчерська служба Міської станції захисту зелених насаджень виїжджала на 11 викликів.

«Районні КП УЗН зафіксували 26 повалених дерев на своїх балансових територіях. Крім того, є чимало зламаних гілок. Є навіть повалений ліхтар», - йдеться у повідомленні.

У «Київзеленбуді» поінформували, що працівники підприємства першочергово прибрали гілки та дерева, що заважають пішоходам чи є перешкодою для проїзду автомобілів.

Нагадаємо, що в Києві в четвер, 19 вересня, очікується дощова і прохолодна погода. Так, денна температура повітря в столиці підніметься до +13 ... + 15 градусів, а вночі буде +6 ... + 8 градусів.

Раніше синоптики повідомляли, що найближчі три місяці. За прогнозами, вересень ще побалує теплом, в жовтні побачимо осінню «класику», а листопад буде суворим. Зокрема, перші провісники зими у вигляді сильних холодних дощів можливі вже 7-8 листопада, потім після короткого прояснення вони повернуться, але вже з мокрим снігом. Після 15-го листопада буде прохолодно, аж до нічних заморозків. Синоптики прогнозують, що в кінці листопада до нас прорветься холодний атмосферний фронт із Сибіру, що принесе морози і дощ зі снігом.

Також нещодавно повідомлялося, що цієї осені Україну очікує хороший урожай. Разом з тим українцям пророкують дефіцит картоплі.