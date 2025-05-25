У Грузії співак влаштував перформанс із прапором РФ. Москва обурилася і відкрила справу
Ерекле Гецадзе вдав, що помочився на триколор
Грузинський співак Ерекле Гецадзе під час виступу на музичному фестивалі Tbilisi Open Air влаштував перформанс із російським прапором, який у РФ оцінили як «осквернення триколору». Як інформує «Главком», про це пише «Эхо Кавказа».
На відео видно, як музикант під час виконання пісні кидає на підлогу сцени російський прапор, потім заштовхує його в пакет, а після – імітує сечовипускання на стяг. Цей фестиваль відбувається напередодні Дня незалежності Грузії.
Представниця Міністерства зовнішніх справ РФ Марія Захарова обурилися тим, що сталося на концерті. «Коли Бог не дав чоловікові мозку, працювати доводиться іншими органами – у цьому випадку тим самим, який, зважаючи на все, найчастіше трапляється під руку», – заявила вона.
У Росії вже доручили порушити кримінальну справу після наруги над прапором, передає пропагандистське «РИА Новости».
Раніше в Одесі невідомі намалювали прапор РФ на постаменті, де стояла Катерина ІІ.
Також російська співачка з Узбекистану Наргіз Закірова, яка засудила злочини окупантів у війні та набила проукраїнські тату зі Степаном Бандерою та тризубом, учергове заявила про свою позицію. Наргіз, яка давно відреклася від усього російського й стала громадянкою США, виступила в Маямі. І несподівано просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор й підтримала усіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила «Слава Україні!». Після цього глядачі у залі відповіли «Героям слава!» та подякували співачці.
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