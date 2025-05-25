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У Грузії співак влаштував перформанс із прапором РФ. Москва обурилася і відкрила справу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Грузії співак влаштував перформанс із прапором РФ. Москва обурилася і відкрила справу
Ерекле Гецадзе на фестивалі Tbilisi Open Air
фото з відкритих джерел

Ерекле Гецадзе вдав, що помочився на триколор

 

Грузинський співак Ерекле Гецадзе під час виступу на музичному фестивалі Tbilisi Open Air влаштував перформанс із російським прапором, який у РФ оцінили як «осквернення триколору». Як інформує «Главком», про це пише «Эхо Кавказа».

На відео видно, як музикант під час виконання пісні кидає на підлогу сцени російський прапор, потім заштовхує його в пакет, а після – імітує сечовипускання на стяг. Цей фестиваль відбувається напередодні Дня незалежності Грузії.

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Представниця Міністерства зовнішніх справ РФ Марія Захарова обурилися тим, що сталося на концерті. «Коли Бог не дав чоловікові мозку, працювати доводиться іншими органами – у цьому випадку тим самим, який, зважаючи на все, найчастіше трапляється під руку», – заявила вона.

У Росії вже доручили порушити кримінальну справу після наруги над прапором, передає пропагандистське «РИА Новости».

Раніше в Одесі невідомі намалювали прапор РФ на постаменті, де стояла Катерина ІІ. 

Також російська співачка з Узбекистану Наргіз Закірова, яка засудила злочини окупантів у війні та набила проукраїнські тату зі Степаном Бандерою та тризубом, учергове заявила про свою позицію. Наргіз, яка давно відреклася від усього російського й стала громадянкою США, виступила в Маямі. І несподівано просто посеред виступу зірка огорнулася в синьо-жовтий прапор й підтримала усіх українців у кривавій війні проти росіян. Вона виголосила «Слава Україні!». Після цього глядачі у залі відповіли «Героям слава!» та подякували співачці.

 

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Теги: прапор фестиваль співак Москва Грузія

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