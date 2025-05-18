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Одна з країн удруге поспіль отримала нуль від публіки на «Євробаченні»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Тріо Remember Monday отримало нуль балів від глядачів
фото з відкритих джерел

Цьогоріч країну представляло дівоче тріо з треком, який мав іронічну назву

На «Євробаченні-2025» у Базелі Велика Британія знову опинилася в центрі уваги – і не з найкращого боку. Дівоче тріо Remember Monday, яке представляло країну з піснею What the Hell Just Happened? («Що в біса щойно сталося»), отримало нуль балів від глядачів. Натомість з остаточним нулем колектив не залишився – журі віддало британцям 88 балів. Про це інформує «Главком».

Це вже другий рік поспіль, коли представники Великої Британії не отримують жодного бала від публіки. У 2024 році співак Olly Alexander з піснею Dizzy також отримав нуль балів від глядачів, хоча йому вдалося набрати 46 балів від журі.

Дівоче тріо Remember Monday, яке представляло Велику Британію з піснею What the Hell Just Happened?

Учасниці Remember Monday – Лорен Бірн, Голлі-Енн Халл та Шарлотт Стіл – подякували фанатам за підтримку та пообіцяли продовжити музичну кар'єру. Вони оголосили про нову музику, тур по Великій Британії та Ірландії, а також виступ на Wembley Stadium's Summertime Ball, пише The Sun.

До слова, переможець Євробачення-2025, австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч), після виступу у гранд-фіналі подякував російській оперній співачці Анні Нетребко, яка є прихильницею російського диктатора Володимира Путіна.

У своїй пісні Wasted Love співак поєднав сучасне звучання з оперними партіями. Саме на це, за словами JJ, його і надихнула Нетребко. 

У момент, коли Піч дякував Нетребко, якраз вимкнули мікрофон, проте його слова зафіксували українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona.

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Теги: Велика Британія співак мікрофон Євробачення

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